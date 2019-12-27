Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Билибинской АЭС лицензию на продлённую эксплуатацию энергоблока №2 до 31 декабря 2025 года. Таким образом, еще дополнительно на шесть лет обеспечено дальнейшее надежное энергоснабжение региона его электроэнергией.

Событие стало финальной точкой многомесячной работы всего коллектива атомной станции: при подготовке к дополнительному сроку службы на энергоблоке № 2 был проведен ряд мероприятий, в том числе, в области поддержания высокого уровня его безопасности.

Напомним, что первый пуск энергоблока №2 состоялся 22 декабря 1974 года. В 2004 году срок его эксплуатации уже продлевался на 15 лет. Таким образом, суммарно он прослужит 51 год вместо запланированных 30-ти.

В настоящее время также ведутся работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков №3 и № 4 Билибинской АЭС.

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – эффективная общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству замещающих мощностей. С 2001 года был продлен срок службы 27 российских энергоблоков. Три из них уже отработали дополнительный срок службы, ведется подготовка к их выводу из эксплуатации.

Билибинская АЭС - это уникальное сооружение в центре Чукотки, обеспечивающее жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий Чукотки. Работает в изолированной энергосистеме в режиме регулирования нагрузки. Сегодня Билибинская АЭС производит 80% электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме, являясь основным источником теплоснабжения г. Билибино.

Кроме того, 19 декабря 2019 г. первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла выдала плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). Таким образом, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих АЭС находятся на территории одного субъекта Федерации. В перспективе ПАТЭС заменит мощности Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ.

В настоящее время нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС нет. В работе находятся энергоблоки №2, №3, №4 атомной станции. Диспетчерское задание выполняется.

Билибинская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический».

Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.