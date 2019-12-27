На Дону завершен монтаж ветроустановок на Сулинской ВЭС

В Ростовской области реализуется сразу несколько проектов по строительству ветропарков. Один из них выполняется управляющей компанией «Ветроэнергетика» и является самым масштабным по объему инвестиций и планируемой суммарной мощности. Проект реализуется в Каменском и Красносулинском районах области в рамках соглашения, заключенного в 2017 году между правительством Ростовской области и управляющей компанией «Ветроэнергетика».

На сегодняшний день на Сулинской ВЭС уже возведены все 26 ветрогенераторов. Мощность каждого составляет 3,8 МВт. В ближайшее время рядом появятся Каменская и Гуковская ветроэлектростанции.

Все три ветропарка совокупной установленной мощностью 300 МВт начнут работу уже в первом полугодии 2020 года.

Проект реализуется в рамках масштабной программы «Фонда развития ветроэнергетики» - совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе компаниями «Фортум» и «РОСНАНО». Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководство «РОСНАНО» и УК «Ветроэнергетика» (управляет Фондом развития ветроэнергетики) подписали соглашение, которым предусмотрено строительство в регионе ветропарков совокупной мощностью до 600 МВт.

- Вопросы экологии и развития «зеленой энергетики» получили поддержку и на уровне правительства Ростовской области, и на федеральном уровне. Сегодня наш регион играет важную роль в создании в России нового промышленного кластера возобновляемой энергетики. Богатый ветропотенциал и локализация производства стальных башен, одного из ключевых элементов ветроустановок, обеспечивает Донскому краю высокую инвестиционную привлекательность, – отметил заместитель губернатора Ростовской области – министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

- 2019-й год стал прорывным для проектов строительства первых в Ростовской области ветропарков – они перешли в активную фазу реализации, - отмечает генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. – В общей сложности на площадках «Каменской ВЭС», «Сулинской ВЭС» и «Гуковской ВЭС» разместится 78 ветроэнергетических установок мощностью 3,8 МВт каждая.

По информации компании «Фортум», закончив возведение ветроустановок, монтажный персонал «Сулинской ВЭС» приступил к работам по прокладке внутренних коммуникационных систем, силовых кабелей, ведётся подготовка к пуско-наладочным работам. Вся строительная техника, строительно-монтажные команды теперь сосредоточены на «Каменской ВЭС» и «Гуковской ВЭС».

Напомним, что первую ветроэнергетическую установку «Сулинской ВЭС» смонтировали минувшей осенью. Строительство ветропарков идёт с использованием российского оборудования – лопастей, башен, гондол, что обеспечит степень локализации на уровне не менее 65%. Два из трёх первых ветропарков «Фортум» и «РОСНАНО» разместятся в так называемых бывших шахтерских территориях Ростовской области (Красносулинский район).