Объединяя города и села

Россети Сибирь консолидирует разрозненные электрические сети на территории девяти регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Только в текущем году компания «взяла под крыло» более 1300 километров линий электропередачи и около 140 энергообъектов. Все они приводятся в надлежащее техническое состояние и смогут стать залогом надежного и бесперебойного энергоснабжения для нескольких десятков тысяч потребителей и сотен социально значимых объектов.

Для сибирских энергетиков решение социально ориентированной задачи, поставленной Министерством энергетики РФ и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным по объединению электросетевых активов страны на базе дочерних предприятий энергохолдинга «Россети» – приоритетное направление. Слишком большое количество бесхозяйных и брошенных сетей, мелких разобщенных энергокомпаний – наследие 1990-х годов, которое создает риски в работе электросетевого комплекса и способствует неоптимальному распределению ресурсов, связанных с его эксплуатацией, поддержанием и развитием. К тому же такая ситуация оказывает дестабилизирующее воздействие на тарифы.

Шаги по консолидации в первую очередь приносят пользу потребителям – при принятии на баланс или в аренду электросетей, специалисты Россети Сибирь проводят их ремонт или реконструкцию, внедряют в единую систему управления и выполняют все предусмотренные мероприятия по реагированию в случае технологических нарушений и восстановлению энергоснабжения.

В единое целое энергосистему приходится собирать, что называется, «по кусочкам» – в основном это участки ЛЭП, брошенные закрывшимися промышленными предприятиями и организациями, изношенное имущество муниципалитетов и садово-дачных обществ. Зачастую участки составляют по несколько километров, а иногда даже и десятков метров, на которых «исстрадавшиеся» от некачественного энергоснабжения потребители, теперь могут спокойно вести свой быт.

Яркий пример – приемка сетей дачного общества на окраине Саяногорска в Хакасии. Почти три года жители обращались в органы власти с просьбой решить вопрос передачи около 20 км воздушных линий энергетикам, так как дачные ЛЭП не выдерживали при сибирской непогоде. Порой сутками людям приходилось ждать восстановления электроснабжения – ведь муниципалитет не может содержать высокопрофессиональные бригады и оперативно реагировать на тревожные сигналы.

«Мы так благодарны энергетикам и нашему Главе Саяногорска Михаилу Валову, который услышал нас и наконец-то отдал эти старые электролинии тем, кто и должен ими заниматься. Вот тут всего восемь улиц, но мы так устали от постоянных отключений. А сейчас не верим своему счастью – стали жить как все саяногорцы – постоянно со светом! – эмоционально высказывается житель некогда проблемного участка Евгений Твердов.

Таких случаев в Сибири немало – только в этом году энергетики приняли на баланс и взяли в аренду около 140 объектов – большую часть при конструктивном взаимодействии с органами власти и с учетом многочисленных обращений жителей.

Самой масштабной в текущем году стала работа энергетиков Россети Сибирь в Бурятии. В результате совместных усилий, компания приобрела муниципальное электрохозяйство Заиграевского района, состоящее из ЛЭП протяженностью 627 километров и 171 подстанции. Чтобы привести эти сети в порядок, Бурятский филиал вложит 53 миллиона рублей в рамках инвестиционной программы. А жители 11 населенных пунктов получат качественное электроснабжение.