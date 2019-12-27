«Россети Московский регион» завершили работы по повышению надежности электроснабжения станции МЦД-2 «Волоколамская» на северо-западе Москвы.

В рамках присоединения к сетям энергетики реконструировали распределительную трансформаторную подстанцию, установили в ней новое электротехническое оборудование. Построены две кабельных линии напряжением 10 кВ общей протяженностью свыше 1,2 километра. Участок кабельной трассы, проходящий под шоссе, проложили с помощью метода горизонтально направленного бурения.

Максимальная присоединенная мощность составляет 1350 кВт. Объект относится ко второй категории надежности электроснабжения, основными источниками питания являются подстанции «Ангелово» и «Пенягино».

В первом квартале 2020 года «Россети Московский регион» завершат комплекс работ по подключению к сетям станции МЦД-3 «Фрезер». Энергетики уже проложили четыре кабельных линии напряжением 10 кВ и протяженностью 2 км. В новом году будет установлен двухсекционный распределительный пункт 10 кВ, оснащенный современным электротехническим оборудованием и телемеханикой. Присоединенная мощность составит 610, 7 кВт.

Информацию о сроках и правилах технологического присоединения к сетям компании, увеличении мощности и дополнительных услугах можно узнать на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании «Россети Московский регион», а также по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70 (звонок бесплатный).