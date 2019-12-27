Цифровизация станет одним из основных направлений работы экспертов Базовой организации государств-участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе в 2020 году.

Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

«Основная задача деятельности Базовой организации – это выработка единого подхода к определению обязательных требований безопасности строительства и строительной продукции, принимаемых в странах СНГ, гармонизация документов добровольного применения, обеспечивающих выполнение этих требований. Все мы выходцы из одной строительной школы и можем сообща повышать конкурентоспособность наших строительных отраслей. Только необходимо двигаться навстречу друг другу», - сказал Владимир Якушев.

По словам министра, в 2019 году проделана большая работа по развитию нормативно-технических баз стран СНГ, однако впереди новые вызовы, в частности, цифровизация строительства.

«В этом году мы продвинулись по вопросам, касающимся технического регулированиястроительства, но необходимо наращивать темпы и по другим направлениям. В 2020 годуособое внимание мы направим на взаимодействие со странами СНГ по теме цифровизации строительства», - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 8 июня 2018 года в Душанбе по решению участников Базовой организации государств-участников СНГ создана Комиссия по развитию нормативно-технической базы в области технологии информационного моделирования в строительстве.

В декабре 2019 года по решению Комиссии на площадке ФАУ «ФЦС» состоялось совещание по выработке решений, направленных на создание и применение на территории государств-участников СНГ единого классификатора строительной информации. В совещании приняли участие специалисты из Белоруссии, Казахстана и России.

По итогам обсуждения участники заседания приняли решение сформировать единый классификатор строительной информации государств-участников СНГ на основе классификационных таблиц (функциональные системы, технические системы, компоненты, помещения) и основных положений международных стандартов ISO/IEC серии 81346 и 12006-2. В рамках формирования единого классификатора в качестве исходных материалов решено принять имеющиеся материалы Российской Федерации в качестве перевода с иностранных языков.

Члены Комиссии в срок до 12 февраля 2020 годапланируют обсудить целесообразность и возможность оформления классификатора строительной информации государств-участников СНГ в виде межгосударственного стандарта (ГОСТ) на основе IEC 81346-1, IEC 81346-2, ISO 81346-12 и ISO 12006-2.

В 2016 году подведомственный Минстрою России ФАУ «ФЦС» утвержден Экономическим советом СНГ как Базовая организация государств-участников СНГ.