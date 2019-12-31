В ходе ремонтной кампании 2019 года Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила 2,4 тыс. изоляторов на воздушных линиях электропередачи в Белгородской области. Наибольшие объемы выполнены на линиях 330 кВ, питающих крупных промышленных потребителей региона – Оскольский электрометаллургический комбинат, Стойленский ГОК, горнодобывающее предприятие «КМА-Руда» и др.

Новые изоляторы изготовлены из закаленного стекла, обладают высокой химической и термической прочностью, устойчивы к воздействиям окружающей среды. В отличие от использовавшихся ранее фарфоровых, стеклянные изоляторы не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов. Это позволяет оперативно производить их замену, не допуская аварийных ситуаций.



Всего в 2019 году на линиях электропередачи компании в Центральной России заменили 17,5 тыс. изоляторов. Общая стоимость работ составила 52,5 млн рублей.