Когалымским ЛЭП гроза больше не страшна

В филиале «Когалымские электрические сети» компании «Россети Тюмень» повысили устойчивость воздушной линии 110 кВ «Северный-Варьеган – Таврическая» к воздействию грозовых фронтов. Мероприятия проведены в рамках централизованной работы по повышению надежности электросетевого хозяйства компании.

Линия электропередачи протяженностью 57,5 км является системообразующим транзитом между когалымским и нижневартовским энергоузлами. По результатам анализа этого участка ЛЭП, энергетики отнесли его в категорию с низкой грозоупорностью: за последние три года на ВЛ «Северный-Варьеган – Таврическая» было зафиксировано 16 отключений по причине грозового воздействия.

Для повышения грозоупорности на линии электропередачи произведен монтаж 636 ограничителей перенапряжения (ОПН). При проектировании был применен новый конструктив подвеса ОПН. Такое решение принято в связи с отличительной особенностью воздушной линии, построенной в габаритах 220 кВ.

Стоит отметить, что в предыдущие годы в зоне ответственности филиала «Когалымские электрические сети» уже была осуществлена установка ОПН на ВЛ 110 кВ «Восточно-Моховая – Слава», «Таврическая – КНС 5», «Лас-Еганская – Прогресс». Применение данных устройств привело к повышению устойчивости к воздействию грозовых фронтов и снижению числа отключений.