Системный оператор Единой энергетической системы подвел итоги третьего отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке в рамках пилотного проекта, проводимого на основании постановления Правительства РФ № 287 от 20.03.2019.

Заявки на отбор были поданы 53 компаниями в отношении 179 объектов управления.

По итогам процедуры отобраны заявки 47 участников в отношении 156 объектов агрегированного управления.

Среди компаний-агрегаторов – энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Потребители розничного рынка электроэнергии, чью способность снижать потребление будут представлять агрегаторы, относятся к различным отраслям экономики – машиностроению, пищевой промышленности, нефтедобыче и транспорту, телекоммуникациям, сельскому хозяйству, также в их числе офисные и торговые центры и другие разновидности потребителей электроэнергии. Среди них есть государственные и частные компании, включая дочерние предприятия зарубежных компаний, а также бюджетные организации. Объем снижения потребления отдельных энергопринимающих устройств находится в диапазоне от 0,005 до 32 МВт.

Предельный объем услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 2020 год составляет 0,5 % спроса на мощность в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электроэнергии: для I ценовой зоны оптового рынка – 712,55 МВт, для II ценовой зоны оптового рынка – 198,37 МВт. Всего на отбор было подано заявок на 266,029 МВт, отобрано – 229,72 МВт.

Критерием конкурентного отбора являлась минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора. Минимальная цена заявки от компании-агрегатора в I ценовой зоне составила 300 руб./МВт в месяц, максимальная – 840 000 руб./МВт в месяц, по II ценовой зоне – 372 555 руб./МВт в месяц и 670 000 руб./МВт в месяц соответственно. Детализированные итоги конкурентного отбора доступны на сайте АО «СО ЕЭС». Средневзвешенная цена отобранных объемов снижения потребления составила 338 413 руб./МВт в мес. по 1 ценовой зоне ОРЭМ и 603 427 руб./МВт в мес. по 2 ценовой зоне ОРЭМ.

В январе с отобранными участниками пилотного проекта будут заключены договоры оказания услуг по управлению спросом в рамках услуг по обеспечению системной надежности. Следующий отбор будет организован в марте с периодом оказания услуг с апреля по июнь 2020 года.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления. Оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно начиная с 2017 года.

20 марта 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка нормативных, договорных и технологических решений, а также формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей.

Пилотный проект стартовал в июне 2019 года. За это время проведено два отбора: в III квартале 2019 года услуги ценозависимого потребления оказывали 20 агрегаторов, объединивших 45 объектов агрегированного управления, в IV квартале – 19 агрегаторов, объединивших 46 объектов