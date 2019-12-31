«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») провели комплекс мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Петербурге и Ленинградской области в период новогодних праздников. На круглосуточном дежурстве в компании будет находиться 104 оперативно-выездные бригады (244 человека), оснащенные 108 единицами специальной техники.

Для успешного прохождения новогодних и рождественских праздников в «Россети Ленэнерго» была проведена проверка аварийного запаса материалов и горюче-смазочных материалов, усилены меры пожарной безопасности на энергообъектах, проведены проверки состояния зданий, сооружений, производственных помещений, складов, спецтехники, а также их укомплектованности средствами пожаротушения. В работу введено все выведенное ранее в ремонт оборудование.

Для организации оперативного реагирования в случае технологических нарушений на сетях проведены комплексные проверки готовности электросетевого персонала к их ликвидации. В настоящее время в компании установлен повышенный контроль руководящего состава всех уровней за эксплуатацией основного оборудования и выполнением аварийно-восстановительных работ. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации налажено сотрудничество энергетиков с органами исполнительной власти, администрациями районов, органами МЧС России и смежными электросетевыми организациями. Кроме того, в период новогодних праздников обеспечено круглосуточное дежурство членов штаба «Россети Ленэнерго», оперативного и ремонтного персонала.

В праздничные дни в электросетевой компании будет действовать режим «технологической тишины», запрещающий производство плановых работ и переключений в действующих электроустановках. Работы на сетях будут возможны только в случае ликвидации аварийных ситуаций и восстановления энергоснабжения потребителей.