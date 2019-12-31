Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и города Севастополя» (Черноморское РДУ) обеспечили режимные условия для ввода в работу второй очереди ПГУ 120 МВт Сакской ТЭЦ и проведения комплексных испытаний всего генерирующего оборудования электростанции.

Комплексные испытания генерирующего оборудования ПГУ 120 МВт Сакской ТЭЦ, совмещенные с тестированием для целей аттестации генерирующего оборудования по процедурам рынка мощности, стали заключительным этапом перед вводом в эксплуатацию второй очереди ПГУ, по результатам которого обеспечен ввод генерирующего оборудования ПГУ 120 МВт Сакской ТЭЦ в полном объеме.

Вторая очередь ПГУ Сакской ТЭЦ, как и первая, введенная в работу в 2018 году, построена на основе оборудования российских производителей и состоит из двух паротурбинных установок мощностью 16 МВт каждая и четырех паровых котлов-утилизаторов. Ранее, в рамках первой очереди, введены четыре газотурбинных агрегата мощностью 22,5 МВт каждый.

Программа комплексных испытаний, согласованная с Системным оператором, предусматривала непрерывную 72-часовую работу энергоблоков ТЭС с номинальной нагрузкой, работу с минимальной нагрузкой в течение 8 часов, а также подтверждение маневренных характеристик генерирующего оборудования. Отдельными этапами успешно проведены испытания генерирующего оборудования по подтверждению готовности к участию в общем первичном регулировании частоты и к работе частотной делительной автоматики.

Специалисты ОДУ Юга и Черноморского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование второй очереди ПГУ Сакской ТЭЦ, согласовании проектной документации и технических условий включения генерирующего оборудования в сеть, а также в приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации с объекта в диспетчерский центр Черноморского РДУ.

В ходе подготовки к испытаниям специалисты Черноморского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя с учетом появления в энергосистеме новых генерирующих мощностей. Специалистами Системного оператора проведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающих электрических сетях. Также выполнен перерасчет параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты оборудования теплоэлектростанции и прилегающей сети 110 кВ. При испытании генерирующего оборудования и вводе его в работу Системным оператором обеспечена устойчивая работа Объединенной энергосистемы Юга.