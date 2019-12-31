Завод "Энергокабель" поздравляет с наступающим Новым годом!

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Примите наши самые теплые поздравления с наступающим праздником!

Новогодняя ночь – рубеж, когда подводятся итоги уходящего года, и в жизни каждого из нас открывается новая, свежая страница. Пусть же эта страница будет говорить об успехах и процветании, о благополучии и счастье!

Желаем, чтобы наступающий год принес вам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы все, что вы планировали, обязательно сбылось. Пусть рядом будут те, с кем хочется делить и радость праздников, и заботы будней, пусть в вашей жизни обязательно происходят чудеса и сбываются самые заветные мечты, пусть здоровье будет крепким, а удача – постоянной, пусть «зимние каникулы» подарят вам мощный заряд бодрости и хорошего настроения!

Надеемся, что в наступающем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим, а мир откроет перед нами новые возможности!

С праздником!