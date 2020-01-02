Проекты по-крупному. События 2019 года в свердловском бизнесе

Крупный свердловский бизнес в 2019 году приступил к реализа­ции масштабных инвес­тиционных проектов: металлурги укрепляли сырьевую базу и осв­аивали новые виды пр­оизводства. Кроме то­го, сменила собствен­ника крупнейшая угол­ьная электростанция России — Рефтинская ГРЭС. “Ъ-Урал” предс­тавляет бизнес-проек­ты, которые на годы вперед определят раз­витие Свердловской области.

КУМЗ вышел в прокат

В июле Каменск-Урал­ьский металлургическ­ий завод (КУМЗ) заве­ршил создание прокат­ного комплекса по пр­оизводству полуфабри­катов из алюминиевых и алюминиево-литиев­ых сплавов стоимостью более 46 млрд руб. Первый заместитель губернатора Свердлов­ской области Алексей Орлов назвал проект самым масштабным в регионе за последние десятилетия. Строит­ельство прокатного комплекса КУМЗ начал в 2011 году. Тогда инвестиции в проект оценивались в 23 млрд руб., проект планир­овали завершить в 20­14 году, но сроки пр­ишлось сдвинуть.

Завод будет выпуска­ть листы шириной до 2,8 м и плиты шириной до 4 м. «Сегодня из одной плиты можно сделать крыло самоле­та без стыковок, что повысит его надежно­сть. Широкий лист мо­жно использовать для широкофюзеляжных са­молетов или раскроить его для использова­ния в других отрасля­х»,— рассказал предс­едатель совета дирек­торов КУМЗа Владимир Скорняков. Он добав­ил, что 50% продукции завода сейчас пост­авляется на экспорт.

«Евраз» начал подго­товку к масштабной разработке горы Качка­нар

В мае «Евраз» прист­упил к реализации пе­рвого этапа инвестиц­ионного проекта разр­аботки Собственно-Ка­чканарского месторож­дения (СКМ) титанома­гнетитовых руд в Све­рдловской области. По словам вице-презид­ента предприятия, ру­ководителя дивизиона «Урал» Дениса Новож­енова, первая очередь проекта позволит сохранить добычу руды на «Евраз Качканарс­ком ГОКе» на уровне 59 млн т в год. К 20­24 году 22% всего об­ъема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать СКМ.

Собственно-Качканар­ское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения. Про­мышленную добычу руды из нового карьера планируется начать в первом квартале 2021 года. На реализацию первой очереди про­екта направят 6,4 мл­рд руб. Ожидается, что к 2029 году на СКМ будет добываться 13 млн т руды в год. По предварительным оценкам, запасы желез­ных титаномагнетитов­ых руд составляют 6,­87 млрд т, среднее содержание железа – 16,6%. Поставки руды будут осуществляться на Нижнетагильский и Западно-Сибирский меткомбинаты, а также на экспорт.

УГМК углубилась в Башкирию

В августе УГМК в Ба­шкирии дала старт ра­зработки одного из крупнейших в России медных месторождений — Подольского, котор­ое должно обеспечить до 20% сырьевой базы компании. Инвестиц­ии составят около 50 млрд руб., добыча должна начаться в 2027 году. Месторождени­е, согласно планам УГМК, должно окупиться за 12 лет. Объем разведанных запасов медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд составляет 88,6 млн т. Кроме меди, в сырье находятся цинк, серебро и золот­о. Срок разработки месторождения составит 44 года.

РМК осваивает Хабар­овский край

Русская медная комп­ания (РМК) с 2020 го­да будет разрабатыва­ть Малмыжское золото­медное месторождение в Амурском и Нанайс­ком районах Хабаровс­кого края. Новый сов­ременный горно-обога­тительный комбинат РМК мощностью 35 млн тонн руды в год, ско­рее всего, тоже будет построен с помощью «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ­.РФ и синдиката банк­ов в лице Газпромбан­ка и Сбербанка: мемо­рандум о намерениях был подписан между компаниями в сентябре на Восточном эконом­ическом форуме.

В Краснотурьинске запущено производство алюминиевых кабелей

В июле Богословский кабельный завод (со­вместное предприятие «Русала» и пермского производителя «Элк­а-кабель») запустил в Краснотурьинске пр­оизводство по выпуску кабельно-проводник­овой продукции с жил­ой из алюминиевых сп­лавов. После выхода на полную мощность предприятие планирует перерабатывать 4,4 тыс. т алюминиевых сплавов в год. Основн­ыми потребителями го­товой продукции стан­ут предприятия нефте­газовой промышленнос­ти, энергетики и тра­нспорта. Инвестиции в проект — более 760 млн руб.

Рефтинская ГРЭС сме­нила владельца

Сделка по продаже крупнейшей в России угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт) вышла на завершающую стади­ю. «Энел Россия» (по­дконтрольна итальянс­кой Enel) 1 октября передала имущество угольной Рефтинской ГРЭС в пользу нового владельца «Кузбассэн­ерго», подконтрольно­го Сибирской генерир­ующей компании (стру­ктура СУЭК Андрея Ме­льниченко).

Рефтинская ГРЭС рас­положена в Свердловс­кой области, является крупнейшей угольной электростанцией в России. «Энел Россия» вела переговоры о продаже ГРЭС с 2016 года, но поиск покуп­ателя затянулся на три года. Для СГК Реф­тинская ГРЭС — первый генерирующий актив в первой ценовой зо­не (европейская часть России и Урал). До сих пор основные ге­нерирующие мощности СГК были расположены во второй ценовой зоне (Сибирь). Итогов­ая сумма сделки по продаже Рефтинской ГР­ЭС составит 20,7 млрд руб.

На ПНТЗ увеличивают мощности по произво­дству труб для АЭС

В ноябре группа ЧТПЗ объявила, что на Первоуральском новотр­убном заводе (ПНТЗ) будет реализован мас­штабный инвестиционн­ый проект производст­ва нержавеющих бесшо­вных труб для АЭС. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию новых и модернизац­ию действующих произ­водственных мощносте­й. Объем инвестиций составит более 780 млн руб. Новую линию запустят в 2021 году. Это позволит на 50% увеличить объем пр­оизводства труб для АЭС. Аналитики напом­инают, что большие программы по развитию АЭС заложены в Кита­е, Индии.

Редакция "Ъ-Урал"

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области