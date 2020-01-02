Проекты по-крупному. События 2019 года в свердловском бизнесе

Эксперты кабельного дела:
2 января 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: ЭЛКА-КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, УГМК, РМК
Отрасль: Кабельная промышленность Металлургия Горнодобывающая промышленность
Крупный свердловский бизнес в 2019 году приступил к реализации масштабных инвестиционных проектов: металлурги укрепляли сырьевую базу и осваивали новые виды производства. Кроме того, сменила собственника крупнейшая угольная электростанция России — Рефтинская ГРЭС. “Ъ-Урал” представляет бизнес-проекты, которые на годы вперед определят развитие Свердловской области.
В июле Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) завершил создание прокатного комплекса по производству полуфабрикатов из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов стоимостью более 46 млрд руб. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов назвал проект самым масштабным в регионе за последние десятилетия. Строительство прокатного комплекса КУМЗ начал в 2011 году. Тогда инвестиции в проект оценивались в 23 млрд руб., проект планировали завершить в 2014 году, но сроки пришлось сдвинуть.
Завод будет выпускать листы шириной до 2,8 м и плиты шириной до 4 м. «Сегодня из одной плиты можно сделать крыло самолета без стыковок, что повысит его надежность. Широкий лист можно использовать для широкофюзеляжных самолетов или раскроить его для использования в других отраслях»,— рассказал председатель совета директоров КУМЗа Владимир Скорняков. Он добавил, что 50% продукции завода сейчас поставляется на экспорт.
«Евраз» начал подготовку к масштабной разработке горы Качканар
В мае «Евраз» приступил к реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) титаномагнетитовых руд в Свердловской области. По словам вице-президента предприятия, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, первая очередь проекта позволит сохранить добычу руды на «Евраз Качканарском ГОКе» на уровне 59 млн т в год. К 2024 году 22% всего объема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать СКМ.
Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения. Промышленную добычу руды из нового карьера планируется начать в первом квартале 2021 года. На реализацию первой очереди проекта направят 6,4 млрд руб. Ожидается, что к 2029 году на СКМ будет добываться 13 млн т руды в год. По предварительным оценкам, запасы железных титаномагнетитовых руд составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа – 16,6%. Поставки руды будут осуществляться на Нижнетагильский и Западно-Сибирский меткомбинаты, а также на экспорт.
В августе УГМК в Башкирии дала старт разработки одного из крупнейших в России медных месторождений — Подольского, которое должно обеспечить до 20% сырьевой базы компании. Инвестиции составят около 50 млрд руб., добыча должна начаться в 2027 году. Месторождение, согласно планам УГМК, должно окупиться за 12 лет. Объем разведанных запасов медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд составляет 88,6 млн т. Кроме меди, в сырье находятся цинк, серебро и золото. Срок разработки месторождения составит 44 года.
РМК осваивает Хабаровский край
Русская медная компания (РМК) с 2020 года будет разрабатывать Малмыжское золотомедное месторождение в Амурском и Нанайском районах Хабаровского края. Новый современный горно-обогатительный комбинат РМК мощностью 35 млн тонн руды в год, скорее всего, тоже будет построен с помощью «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ и синдиката банков в лице Газпромбанка и Сбербанка: меморандум о намерениях был подписан между компаниями в сентябре на Восточном экономическом форуме.
В Краснотурьинске запущено производство алюминиевых кабелей
В июле Богословский кабельный завод (совместное предприятие «Русала» и пермского производителя «Элка-кабель») запустил в Краснотурьинске производство по выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов. После выхода на полную мощность предприятие планирует перерабатывать 4,4 тыс. т алюминиевых сплавов в год. Основными потребителями готовой продукции станут предприятия нефтегазовой промышленности, энергетики и транспорта. Инвестиции в проект — более 760 млн руб.
Рефтинская ГРЭС сменила владельца
Сделка по продаже крупнейшей в России угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт) вышла на завершающую стадию. «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) 1 октября передала имущество угольной Рефтинской ГРЭС в пользу нового владельца «Кузбассэнерго», подконтрольного Сибирской генерирующей компании (структура СУЭК Андрея Мельниченко).
Рефтинская ГРЭС расположена в Свердловской области, является крупнейшей угольной электростанцией в России. «Энел Россия» вела переговоры о продаже ГРЭС с 2016 года, но поиск покупателя затянулся на три года. Для СГК Рефтинская ГРЭС — первый генерирующий актив в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал). До сих пор основные генерирующие мощности СГК были расположены во второй ценовой зоне (Сибирь). Итоговая сумма сделки по продаже Рефтинской ГРЭС составит 20,7 млрд руб.
На ПНТЗ увеличивают мощности по производству труб для АЭС
В ноябре группа ЧТПЗ объявила, что на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) будет реализован масштабный инвестиционный проект производства нержавеющих бесшовных труб для АЭС. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей. Объем инвестиций составит более 780 млн руб. Новую линию запустят в 2021 году. Это позволит на 50% увеличить объем производства труб для АЭС. Аналитики напоминают, что большие программы по развитию АЭС заложены в Китае, Индии.
Редакция "Ъ-Урал"
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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