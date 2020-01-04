Сотовые операторы не спешат ставить новые вышки в Карелии

Власти республики намерены в 2020 году заманить операторов связи выгодными условиями.

В 2019 году аукционы на строительство новых вышек сотовой связи вдоль трассы «Кола» на севере республики не вызвали интереса у сотовых операторов, пишут сегодня «Вести Карелии» со ссылкой на замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Виталия Спиридонова.

По словам замминистра, одна из причин - высокая стоимость технологического присоединения вышек к электросетям. Если строительство самой мачты оценивается в сумму около 20 миллионов рублей, то технологическое присоединение – в 30-35 миллионов.

Тем не менее, в новом году министерство ожидает строительства около 25 новых вышек сотовой связи вдоль трассы «Кола» на участке от Кеми до Лоух. По словам Спиридонова, госконтракты операторам связи будут предлагаться на выгодных условиях.