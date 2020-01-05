Как в Уфе делали новогодние ели из электрических кабелей

Сейчас в магазинах можно без проблем купить искусственную ель всех форм и размеров, на любой вкус и кошелек. А когда-то рукотворный символ праздника был в дефиците и одной из самых желанных покупок на Новый год. Особенно ценились искусственные ели, сделанные на «Уфимкабеле», где их производство освоили в середине 1970-х годов в рамках программы выпуска товаров народного потребления. В советские годы искусственные ели пользовались огромным спросом и на «ура» расходились по всей стране — уфимские искусственные деревья отличал хороший для своего времени дизайн, широкий ассортимент размеров, удобство и простота сборки.

Поскольку елки считались продукцией «народного потребления», станки и оснастку «елочного» цеха заводчане изготовили сами. Часть станков была переделана из стандартных, предназначенных для выпуска кабельного оборудования, часть — изготовлена «с нуля» по оригинальным проектам собственной разработки. Это оборудование работало вплоть до середины 2010-х годов, и несмотря на почтенный возраст, позволяло выпускать вполне конкурентоспособный товар.

Для изготовления елочек использовалось четыре основных материала — специальный негорючий полиэтилен, стальная проволока, металлические стержни и поливинилхлоридный пластикат. Процесс начинался с полиэтиленовой ленты, которая проходила через специальный станок, делающий насечки, имитирующие живую хвою. Затем на навивочных машинах рассеченная лента наматывалась на проволочную основу. Получалась заготовка для ветки длиной около двух метров, которая затем нарезалась на куски нужной длины, в зависимости от высоты искусственного дерева и яруса ветки. Ствол елок высотой от трех метров был металлическим из нескольких разборных труб. Деревья меньших размеров в качестве ствола имели стальной стержень, на который надевались зеленые пластиковые втулки.

За свою многолетнюю историю «уфимская ель» прошла несколько этапов эволюции, становясь все более похожей на свой живой прототип. На вершине развития в комплект стали добавляться не только прямые, но и поперечные ветви, была освоена модель с имитирующими иней белыми кончиками игл. В лихие девяностые из-за кризиса взаимных неплатежей елками часто выдавали зарплату, и они получили еще большее распространение в Уфе и других городах и районах Башкирии.

Сегодня «Уфимкабель» совершил техперевооружение, переехал в новые цеха и елки уже не производит. Незадолго до завершения производства их выпускалось около 400 в год, что, конечно, не сравнить с объемом советских лет. И хотя символ Нового года был далеко не самым рентабельным товаром, спрос на который носил сезонный характер, их старались сохранить, прежде всего, как дань традиции.

Теперь на прилавках магазинов безраздельно господствует китайский импорт, но у многих семей еще остались елки уфимского производства, которые верой и правдой прослужат еще не одно десятилетие.

Автор: Николай Красин (panzerzug)