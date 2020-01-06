 
Модернизация

Федеральная сетевая компания оснастит 17 ЛЭП Амурской области птицезащитными устройствами

Федеральная сетевая компания оснастит 17 ЛЭП Амурской области птицезащитными устройствами

6 января 2020, 16:01
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

249 просмотров

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2020 году установят 5,4 тыс. птицезащитных устройств на 17 линиях электропередачи Амурской области – основной зоне обитания краснокнижного дальневосточного аиста. В настоящее время проведены работы на двух линиях электропередачи: 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» и 220 кВ «Благовещенская – Варваровка», наиболее подверженных гнездованию аистов. На энергообъектах установлено более 3,7 тыс. конструкций нового поколения.

Специальные приспособления изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и другим внешним факторам, выдерживают ветровую и гололедную нагрузки, обеспечивают пожаробезопасность. По форме устройства напоминают каркас раскрытого зонтика ярко оранжевого цвета. Яркий элемент отпугивает птиц, предотвращая тем самым от поражения электрическим током.

Причины технологических нарушений в работе магистральных электросетей Приамурья из-за жизнедеятельности птиц стоят на втором месте после грозовых явлений. Федеральная сетевая компания ежегодно проводит работу по сохранению популяции дальневосточного аиста и защите линий электропередачи. В зимнее время года и до прилета птиц на опорах устанавливаются специальные противоприсадочные устройства и безопасные площадки для гнездования. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Новогодние праздники энергетики
В канун Нового года в Крымске торжественно открыли Таманскую дистанцию электроснабжения
Россети Сибирь: добрая забота об экологии
Завершается строительство ЛЭП
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно