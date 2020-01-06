Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2020 году установят 5,4 тыс. птицезащитных устройств на 17 линиях электропередачи Амурской области – основной зоне обитания краснокнижного дальневосточного аиста. В настоящее время проведены работы на двух линиях электропередачи: 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» и 220 кВ «Благовещенская – Варваровка», наиболее подверженных гнездованию аистов. На энергообъектах установлено более 3,7 тыс. конструкций нового поколения.

Специальные приспособления изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и другим внешним факторам, выдерживают ветровую и гололедную нагрузки, обеспечивают пожаробезопасность. По форме устройства напоминают каркас раскрытого зонтика ярко оранжевого цвета. Яркий элемент отпугивает птиц, предотвращая тем самым от поражения электрическим током.

Причины технологических нарушений в работе магистральных электросетей Приамурья из-за жизнедеятельности птиц стоят на втором месте после грозовых явлений. Федеральная сетевая компания ежегодно проводит работу по сохранению популяции дальневосточного аиста и защите линий электропередачи. В зимнее время года и до прилета птиц на опорах устанавливаются специальные противоприсадочные устройства и безопасные площадки для гнездования.