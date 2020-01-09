Липецкие энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новый цех защитных покрытий известной компании AkzoNobel. Для обеспечения максимальной мощности в 1,6 МВА на международной производственной площадке AkzoNobel, расположенной в городе Липецк, энергетики осуществили проектирование и строительство КЛ 6 кВ от подстанции «Трубная -2» до земельного участка заявителя.

Специалистами Липецкэнерго для производства работ применялся современный метод горизонтально направленного бурения. Несмотря на уровень сложности, энергетики выполнили все работы в кратчайшие сроки.

- Качество во всем – в приоритете для нашей компании, поэтому для нас особенно важно иметь надежных партнеров, таких как филиал «Россети Центр Липецкэнерго». Ведь оперативное и качественное электроснабжение производственных площадок – один из показателей успешного функционирования современного предприятия, - выразил слова благодарности энергетикам директор филиала «Акзо Нобель Коутингс» Сергей Подсосов.

Голландская компания AkzoNobel – это ведущий международный производитель декоративных красок и функциональных покрытий, обеспечивающий различные отрасли промышленности и потребителей во всем мире надежной и инновационной продукцией.