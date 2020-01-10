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10 января 2020, 16:35
Рубрика: Мероприятия
Метки: COMPOLY, ИНТЕРПЛАСТИКА-2020, INTERPLASTICA
Отрасль: Материалы для КПП
COMPOLY, ИНТЕРПЛАСТИКА-2020, INTERPLASTICA
COMPOLY, ИНТЕРПЛАСТИКА-2020, INTERPLASTICA
Компания COMPOLY примет участие в 23-й международной специализированной выставке пластмасс и каучуков Interplastica 2020. Это ведущая отраслевая выставка в России и Восточной Европе, где демонстрируются достижения полимерной индустрии и проходит насыщенная деловая программа. Мероприятие пройдёт в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 28 по 31 января 2020 года.
Компания COMPOLY представит свои разработки, а также серийную продукцию FRCom®, TPECom®, EVACom® и приглашает партнёров и поставщиков на свой стенд для получения сведений о продукции, поиска полезных контактов и заключения сделок. Стенд компании по традиции будет ярким и легкоузнаваемым (павильон 1, место 1В06).
Компания COMPOLY нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, укрепление взаимоотношений с коллегами и партнерами, расширение бизнес-среды, увеличение потребительского потенциала и предлагает термопластичные и безгалогенные компаунды для экструзии или литья под давлением, а также предоставляет услуги по разработке термопластичных композиций под конкретную специфику проектов.
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