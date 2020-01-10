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III Международная научно-практическая конференция "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений"

III Международная научно-практическая конференция Инженерная защита территорий, зданий и сооружений

10 января 2020, 13:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: МАФ
Отрасль: Строительство 

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15-16 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге состоится III Международная научно-практическая конференция «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». Конференция пройдет в Petro Palace Hotel, ул. Малая Морская, 14, конференц-зал «Бордо».

Основная тематика конференции:

  • Природные опасности и риски: изучение, анализ, мониторинг, моделирование, прогнозирование, предупреждение и управление.
  • Инженерные изыскания для рационального использования территорий, защиты зданий и сооружений.
  • Инженерная защита территорий при различных видах природных и природно-техногенных опасностей: эндогенные геологические (в том числе сейсмические), экзогенные геологические, геокриологические, гидрометеорологические опасности.
  • Новые перспективные конструктивно-технологические решения при строительстве и усилении оснований и фундаментов.
  • Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
  • Анализ причин развития аварийных ситуаций при проектировании, строительстве и эксплуатации оснований фундаментов зданий и сооружений.
  • Российский и мировой опыт реализации мероприятий по инженерной защите в различных отраслях промышленности:
    • при строительстве дорог, мостов, тоннелей;
    • при гидротехническом строительстве (берегоукрепление, строительство плотин, причалов, дамб и т.п.);
    • при строительстве ЛЭП, подстанций, гидроэлектростанций и иных энергетических объектов;
    • при освоении нефтегазовых месторождений и строительстве нефте- и газопроводов
    • в горнодобывающей промышленности (при освоении месторождений и эксплуатации карьеров, при проведении горных работ и т.п.);
    • при строительстве жилых и промышленных зданий и сооружений;
    • при строительстве объектов МО РФ и МЧС РФ.

Регламент конференции:

  • 15 апреля – с 10:00 до 18:00 технические и коммерческие доклады;
  • 16 апреля – с 10:00 до 15:00 техническая экскурсия.

ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на участие и выслать организаторам – Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com.

Докладчикам необходимо направить расширенные тезисы докладов до 18.03.2020 г. (тезисы в формате Word, рисунки/фотографии к докладу отдельными файлами в формате jpg) и презентации докладов до 08.04.2020 г. (презентации в формате Power Point или Adobe Acrobat).

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте или по телефонам:

+7(495) 66-55-014, моб. +7 (916) 36-857-36, +7 (926) 384-74-68, +7 (925) 86-101-81.

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