15-16 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге состоится III Международная научно-практическая конференция «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». Конференция пройдет в Petro Palace Hotel, ул. Малая Морская, 14, конференц-зал «Бордо».

Основная тематика конференции:

Природные опасности и риски: изучение, анализ, мониторинг, моделирование, прогнозирование, предупреждение и управление.

Инженерные изыскания для рационального использования территорий, защиты зданий и сооружений.

Инженерная защита территорий при различных видах природных и природно-техногенных опасностей: эндогенные геологические (в том числе сейсмические), экзогенные геологические, геокриологические, гидрометеорологические опасности.

Новые перспективные конструктивно-технологические решения при строительстве и усилении оснований и фундаментов.

Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Анализ причин развития аварийных ситуаций при проектировании, строительстве и эксплуатации оснований фундаментов зданий и сооружений.

Российский и мировой опыт реализации мероприятий по инженерной защите в различных отраслях промышленности: при строительстве дорог, мостов, тоннелей; при гидротехническом строительстве (берегоукрепление, строительство плотин, причалов, дамб и т.п.); при строительстве ЛЭП, подстанций, гидроэлектростанций и иных энергетических объектов; при освоении нефтегазовых месторождений и строительстве нефте- и газопроводов в горнодобывающей промышленности (при освоении месторождений и эксплуатации карьеров, при проведении горных работ и т.п.); при строительстве жилых и промышленных зданий и сооружений; при строительстве объектов МО РФ и МЧС РФ.



Регламент конференции:

15 апреля – с 10:00 до 18:00 технические и коммерческие доклады;

16 апреля – с 10:00 до 15:00 техническая экскурсия.

ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на участие и выслать организаторам – Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info @ fc - union . com .

Докладчикам необходимо направить расширенные тезисы докладов до 18.03.2020 г. (тезисы в формате Word, рисунки/фотографии к докладу отдельными файлами в формате jpg) и презентации докладов до 08.04.2020 г. (презентации в формате Power Point или Adobe Acrobat).

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте или по телефонам:

+7(495) 66-55-014, моб. +7 (916) 36-857-36, +7 (926) 384-74-68, +7 (925) 86-101-81.