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Одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико выведена из строя землетрясением

Одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико выведена из строя землетрясением

10 января 2020, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ПУЭРТО-РИКО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико "Коста-Сур" более чем на год выведена из строя в результате землетрясения, сообщил глава управления по делам электроснабжения (АЕЕ) Хосе Ортис.

В начале недели на острове в Карибском море произошла серия землетрясений, магнитуда самого мощного из которых составила 6,6. Во вторник власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации.

Разрушенная электростанция "Коста-Сур" в южном городе Гуаянилья вырабатывала до трети потребляемой на острове электроэнергии. "Объект выведен из строя, вероятно, более чем на год. Мы теряем 820 мегаватт, это от 25 до 30% вырабатываемой на острове энергии", — приводит слова Ортиса издание Diario Metro de Puerto Rico.

Телеканал Telemundo Puerto Rico сообщает, что почти 700 тысяч пуэрториканских потребителей — половина клиентов АЕЕ – продолжают оставаться без света. Глава управления обещает полностью восстановить подачу электроэнергии только к 13 января.

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