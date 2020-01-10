Нижегородские энергетики в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Категорически запрещено подниматься на опору ВЛ, проникать внутрь огороженной территории или в распределительные устройства подстанции. Никогда не приближайте монопод (палку для селфи) к проводам ВЛ и прочим токоведущим частям! Длины монопода может быть достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было. Попасть под напряжение можно, не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом возникнет электрическая дуга, которая способна убить человека на месте!

Игнорируя правила электробезопасности, вы подвергаете себя смертельному риску!

Если сделав селфи на опоре, вы думаете обрести популярность в соцсетях – оставьте эту идею раз и навсегда! Ваши друзья по соцсетям будут обсуждать не вашу задумку, а вашу гибель или тяжелое увечье!

Уважаемые нижегородцы, соблюдайте необходимые меры предосторожности вблизи энергообъектов! Обо всех нарушениях и повреждениях в электросетевом комплексе сообщайте в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру 8-800-50-50-115 или по телефону, указанному на дверях трансформаторной подстанции в вашем населенном пункте, а также в администрацию муниципального образования или в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования по номеру 112.