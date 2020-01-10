В 2019 году «Ростелеком» в рамках реализации программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) организовал точки доступа в интернет в 36 сельских населенных пунктах Архангельской области*.

Место размещения каждой Wi-Fi-точки, представляющей собой железобетонную опору с установленным оборудованием для передачи данных, выбиралось индивидуально и согласовывалось с главами поселений и муниципальных образований.

Жители сельских населенных пунктов, вошедших в программу УЦН, могут пользоваться беспроводным интернетом со скоростью до 10 Мбит/с, радиус охвата каждой точки – до 100 метров. С августа 2017 года «Ростелеком» в рамках оказания универсальных услуг связи предоставляет доступ к сети бесплатно. Для подключения к интернету необходимо иметь мобильное устройство, оснащенное Wi-Fi-модулем.

Андрей Прищемихин, директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»: «Учитывая значимость проекта для населения, в текущем году вместо 23 запланированных точек доступа мы организовали 36 точек. Для это было построено 1162 км волокно-оптических линий связи. Проект сложный, период строительства линий связи на Севере обычно довольно короткий – с мая по октябрь. Благодаря аномально теплой погоде в этом году мы смогли прокладывать линии связи вплоть до настоящего момента, и это позволило перевыполнить план».

Всего с 2015 года, когда началась реализация федеральной программы, на территории Архангельской области доступ в глобальную сеть появился у жителей 117 сел, поселков и деревень с численностью населения от 250 до 500 жителей, на территории Ненецкого автономного округа – у жителей 6 населенных пунктов.

«Ростелеком» осуществляет реализацию программы по устранению цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014.