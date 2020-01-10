Свободный порт в столице Арктики

Постановление федерального правительства о создании ТОРов в Мурманской области может быть подписано уже в марте этого года. А до конца января региональным властям необходимо предоставить все документы, обосновывающие необходимость появления этих территорий с льготным налоговым режимом и другими преференциями для потенциальных инвесторов. Об этом шла речь на заседании, которое провел вчера губернатор Андрей Чибис.

На сегодня речь идет о нескольких территориях опережающего развития. Как предполагается, они разместятся по обе стороны Кольского залива. На западной - комплекс по переработке угля «Лавна» и центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа» в Белокаменке. На восточной стороне залива предполагается создать «Новый Мурманск» - высокотехнологичный кластер. Его задача - развитие бизнеса, науки, культуры и туризма. Разместится «Новый Мурманск» на части территории судоремонтного завода морского флота.

- По предварительным оценкам, это даст дополнительно порядка 200 миллиардов рублей инвестиций. Наша задача - максимально быстро подать заявку, собрать все документы, чтобы в марте мы получили разрешения на создание территорий опережающего развития, - сказал Андрей Чибис.

По его словам, инвесторы, желающие работать в Мурманской области, получат существенные налоговые и административные льготы. В частности, снижение налога на прибыль и имущество, уменьшение сроков надзорных и контрольных проверок.

- Это позволит оживить экономическую модель. Наша задача - чтобы было больше инвестиций, чтобы создавались новые рабочие места. В этой связке важен проект перезагрузки МГТУ. Мы как раз создаем систему подготовки кадров под конкретные запросы работодателей. Чтобы наша молодежь имела возможность реализовать себя, получить достойное рабочее место и достойную зарплату на территории Мурманской области.

Еще один проект, нацеленный на развитие региона, - свободный порт Мурманск. В России этот статус уже имеет Владивосток. Льготное налогообложение и упрощенные таможенные процедуры, считают в региональном правительстве, смогут привлечь рыболовные и торговые суда, которые сегодня предпочитают заходить в другие морские гавани.

- Чем больше у нас инвестиций, налогов, производств, тем больше возможностей для реализации социальных проектов в образовании, медицине, в сфере благоустройства, - отметил губернатор.

На совещании в областном правительстве отмечалось, что все инвестиционные проекты тесно связаны, их цель - изменить облик города, строить жилье, сделать жизнь северян интересной. Для этого в первую очередь необходимо оживить экономику, привлечь инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие региона.

Кроме создания ТОРов на берегах Кольского залива в настоящее время рассматривается еще один большой проект, связанный с развитием туристического кластера в Печенгском районе. По словам Андрея Чибиса, его содержание будет представлено позже, разработка проекта активно движется.