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"Россети Кубань": на развитие электросетевого комплекса Северского района направлено 73 млн рублей

Россети Кубань: на развитие электросетевого комплекса Северского района направлено 73 млн рублей

10 января 2020, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В течение 2019 года на развитие электросетевой инфраструктуры Северского района компания «Россети Кубань» направила около 73 миллионов рублей.

В частности в рамках инвестиционной программы 2019 года на территории Северского района построено более 44 тысяч ЛЭП и введено 2,4 МВА дополнительной энергомощности для техприсоединения новых абонентов и увеличения мощности существующих.

В числе крупных проектов, реализованных на территории района – строительство более шести километров линий электропередачи и двух комплектных трансформаторных подстанций для присоединения новых абонентов в станице Григорьевской. До этого жители окраины станицы Григорьевской использовали только альтернативные источники электроэнергии, которые в зимнее время в полной мере не могли обеспечить потребности в электроэнергии.

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