В течение 2019 года на развитие электросетевой инфраструктуры Северского района компания «Россети Кубань» направила около 73 миллионов рублей.

В частности в рамках инвестиционной программы 2019 года на территории Северского района построено более 44 тысяч ЛЭП и введено 2,4 МВА дополнительной энергомощности для техприсоединения новых абонентов и увеличения мощности существующих.

В числе крупных проектов, реализованных на территории района – строительство более шести километров линий электропередачи и двух комплектных трансформаторных подстанций для присоединения новых абонентов в станице Григорьевской. До этого жители окраины станицы Григорьевской использовали только альтернативные источники электроэнергии, которые в зимнее время в полной мере не могли обеспечить потребности в электроэнергии.