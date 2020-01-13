Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила первый этап модернизации узлового центра питания Курской области – подстанции 330 кВ «Железногорская». Произведена замена двух воздушных выключателей на современные элегазовые аналоги. Полностью обновление парка выключателей 330 кВ завершится в 2021 году. Общая стоимость работ составляет 348 млн рублей. В результате будет повышена надежность выдачи мощности Курской АЭС и электроснабжения потребителей региона, включая Михайловский ГОК холдинга «Металлоинвест».

Высоковольтные выключатели являются одним из видов основного коммутационного оборудования подстанций. Они предназначены для разрыва электрической цепи при протекании рабочих токов или токов короткого замыкания и последующего гашения возникающей при этом дуги.

На подстанции «Железногорская» устанавливаются высоконадежные элегазовые выключатели 330 кВ российского производства. Новое оборудование пожаро- и взрывобезопасно, не требует постоянного ремонтного обслуживания. Управление такими аппаратами осуществляется в автоматическом режиме. До конца 2021 года планируется заменить восемь комплектов выключателей.

Мощность подстанции 330 кВ «Железногорская» составляет 1682,9 МВА. Энергообъект обеспечивает электроэнергией города Железногорск, Дмитриев и Фатеж с населением свыше 113 тыс. человек, а также крупных промышленных потребителей Курской области.