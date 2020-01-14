10 марта 2020 года в Москве (ЦВК «Экспофорум, Краснопресненская набережная, д. 14), в рамках выставки «Мир Климата» в очередной раз пройдет Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология».

Участники восемнадцатого форума продолжат обсуждение тем, начатых в Санкт-Петербурге. В частности, ход разработки и начало реализации положений Стратегии развития строительной и энергетической отраслей до 2030 года.

Все задачи, закрепленные Стратегией, направлены на развитие конкурентоспособной стройки и энергетики, основывающихся на компетенциях, энергосбережении и ориентирующихся на обеспечение комфорта, экологии и безопасности жизнедеятельности граждан.

Первым и самым главным принципом, который положен в основу всех рассматриваемых в Стратегии направлений развития строительства, является ориентированность на гражданина, повышение его удовлетворенности условиями жизни и деятельности в части, которая может быть обеспечена развитием отрасли в целом.

Ну, а одним из основных принципов развития строительной отрасли в период до 2030 года должны стать, и уже становятся, цифровизация и переход на технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства.

Все эти направления положены в основу секционных дискуссий конгресса, а также пленарной сессии – центрального события деловой программы форума.

Организаторы конгресса – АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД, АПИК, НОПРИЗ, НОСТРОЙ, НОЭ – постарались сохранить и традиционные темы обсуждений. Не останутся в стороне вопросы, связанные с повышением энергоэффективности инженерных систем зданий и сооружений, а также нормативно-правовые, нормативно-технические и кадровые задачи.