«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обеспечили более 4800 кВт мощности производственному зданию по изготовлению фармацевтической продукции в Пушкинском районе. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Пушкин-Южная».

Для обеспечения необходимой мощности специалисты установили несколько новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, оборудованных устройствами автоматического ввода резерва. Кроме того, энергетики проложили кабельные линии 10 кВ.

Компания является одним из старейших биофармацевтических производителей в России. Предприятие выполняет весь спектр работ от разработки и исследований до производства полного цикла биологических препаратов и лекарственных средств. Новые производственные объекты будут способствовать развитию компании и повышению качества изготовляемой продукции.