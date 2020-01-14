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"Россети Ленэнерго" обеспечили мощность фармацевтическому производству в Пушкинском районе города

Россети Ленэнерго обеспечили мощность фармацевтическому производству в Пушкинском районе города

14 января 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обеспечили более 4800 кВт мощности производственному зданию по изготовлению фармацевтической продукции в Пушкинском районе. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Пушкин-Южная».

Для обеспечения необходимой мощности специалисты установили несколько новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, оборудованных устройствами автоматического ввода резерва. Кроме того, энергетики проложили кабельные линии 10 кВ.

Компания является одним из старейших биофармацевтических производителей в России. Предприятие выполняет весь спектр работ от разработки и исследований до производства полного цикла биологических препаратов и лекарственных средств. Новые производственные объекты будут способствовать развитию компании и повышению качества изготовляемой продукции.

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Компания: ПАО "Ленэнерго"

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