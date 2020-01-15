Энергетики филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети модернизировали воздушную линию электропередачи 110 кВ «Мачтовая – Истоминская». На участке сети протяженностью 60 км были установлены активные объемные заземлители, предназначенные для повышения грозоупорности ВЛ.

Одно из основных условий надёжной и безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и подстанций является обеспечение их грозовой устойчивости. Учитывая тот факт, что в ХМАО-Югре и ЯНАО грунты имеют очень высокое удельное сопротивление, добиться значений, регламентированных нормативно-технической документацией энергетиков, обычными способами крайне сложно, а зачастую экономически нецелесообразно. Для решения этой проблемы сотрудники Нижневартовских электрических сетей применили для усиления контуров заземления опор ВЛ активные объёмные заземлители российского производства.

Эти устройства представляют собой перфорированные полые трубы, которые погружают в грунт на расчетную глубину после чего под давлением заполняют специальным токопроводящим раствором, который, проникая в близлежащий грунт, увеличивает площадь контакта контура заземления с землей. Указанная технология обеспечит лучшее растекание тока молнии в грунте, что обеспечит необходимую грозоупорность воздушной линии.

Специалисты филиала оборудовали такими заземлителями 105 опор ВЛ 110 кВ «Мачтовая – Истоминская». По этой линии электропередачи осуществляется электроснабжение Западно-Варьёганского и Ново-Аганского нефтяных месторождений и посёлка Новоаганск.