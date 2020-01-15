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ПК "Лантан" стала четвертым резидентом ТОСЭР "Линево"

ПК Лантан стала четвертым резидентом ТОСЭР Линево

15 января 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР ЛИНЕВО
Отрасль: Строительство 

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26 декабря 2019 года Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью ПК «Лантан». ООО ПК «Лантан» стало четвертым резидентом ТОСЭР «Линево», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что в соответствии с бизнес-планом новым резидентом планируется реализация на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционного проекта «Строительство завода по производству солей редких и редкоземельных металлов».

Общий объем инвестиций проекта составит около 113,710 млн рублей, будет создано 32 новых рабочих мест. Выход на полную проектную мощность планируется осуществить в 2021 году.

По данным rusprofile, 51% акций «ПК Лантан» принадлежит ОАО «СКТБ «Катализатор», 49% — ООО «ЦТ Лантан» (Москва). Кроме того, в Новосибирске работает еще одна компания группы ООО НТЦ «Сибэкотерм» — производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива.

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