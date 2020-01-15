В Махачкале состоялась встреча председателя Правительства Республики Дагестан Артема Здунова и заместителя Генерального директора ПАО «Россети», руководителя «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.



Ранее, в связи с планируемым техническим перевооружением и реконструкцией энергообъектов в 2019-2023 годах, в регионе проведена работа по освоению производства продукции для нужд электросетевого комплекса. Со своей стороны «Россети Северный Кавказ» выразила готовность рассматривать предприятия Дагестана в качестве потенциальных поставщиков компонентов систем учёта электроэнергии.



Для ознакомления с производственным потенциалом республики были организованы выезды на промышленные предприятия, в ходе которых осмотрены технические возможности заводов.



Некоторые итоги работы в этом направлении были подведены на состоявшейся сегодня встрече. Так, Виталий Иванов заявил, что закупка комплектных трансформаторных подстанций, металлических опор и других элементов будет выгодной в Дагестане и в этой части у республики есть хорошие перспективы. Вместе с тем, он напомнил о том, что по поручению Президента РФ реализуется программа повышения надёжности электроснабжения потребителей региона, которая существенно улучшит ситуацию в этой области. По многим производственным вопросам, по его словам, в последнее время в энергетике Дагестана достигнута позитивная динамика. В самых проблемных районах удалось снизить уровень потерь в сетях, ощутимо сократилось количество технологических сбоев и отключений.



В рамках встречи были обсуждены все аспекты взаимодействия сторон, в том числе проблемные вопросы. По всем ним найдены оптимальные решения.



В свою очередь, Артём Здунов выразил надежду на плодотворное сотрудничество с холдингом «Россети» и дальнейшее развитие производственных и технологических возможностей дагестанских предприятий.



Напомним, Виталий Иванов несколько дней находится в Дагестане для решения актуальных задач дальнейшего развития электросетевого комплекса региона.