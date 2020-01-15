Дополнительная выработка электроэнергии на АЭС за счет сокращения сроков ремонтов энергоблоков по итогам 2019 года составила около 2,9 млрд кВтч (по сравнению с целевым уровнем). Для сравнения – этого объема электроэнергии достаточно, чтобы обеспечивать в течение полугода энергопотребности Смоленской или Тверской области.

Оптимизация сроков ремонтов атомных энергоблоков в течение 2019 года составила 179,5 суток по отношению к балансовому заданию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и 60,5 суток по отношению к целевому уровню.

Основной вклад в оптимизацию сроков ремонтной кампании 2019 года внесли энергоблоки №1 и 2 Курской и 4 Ленинградской АЭС за счет оптимизации объемов работ по управлению ресурсными характеристиками реакторов РБМК по результатам проведения внутриреакторного контроля.

Всего в течение 2019 года выполнено 37 ремонтов на 32 энергоблоках российских АЭС. В 2020 году планируется выполнить 41 ремонт энергоблоков АЭС общей продолжительностью 2484 суток (по целевому уровню). Для достижения этого показателя разработан график ремонта энергоблоков АЭС России на 2020 год, согласованный с Системным оператором ЕЭС и утвержденный генеральным директором «Росэнергоатома».

АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) — ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 ГВт. Выработка электроэнергии на атомных станциях России в 2019 году составила 208,8 млрд кВтч.