7 февраля 2020 года в Москве состоится семинар «Цифровые закупки в нефтегазовой отрасли: когнитивные технологии и операционная эффективность». Мероприятие нацелено на освещение актуальных инструментов повышения эффективности закупочной деятельности и систем снабжения на предприятиях нефтегазовой отрасли и представляет особый интерес для специалистов профильных организаций нефтегазового и нефтегазохимического комплекса, а также, экспертов, представляющих смежные отрасли.

В фокусе дискуссии – темы, связанные с оптимизацией затрат и операционной эффективностью, процессом роботизации и управлением поставщиками, логистика, а также, новые цифровые сервисы электронно-торговых площадок.

На семинаре обсудят вопросы стратегического сорсинга (S2C), комплексного управления транзакционными закупками, особенностей цифровых систем управления, роботизации коммерческих закупок, предиктивной и углубленной аналитики, необходимой для построения точных прогнозов ценообразования и рисков, развития блокчейна в логистике, управления поставщиками и анализ сервисов ЭТП, а также, опыт использования блокчейна и «Умных контрактов».

Адрес места проведения семинара «Цифровые закупки в нефтегазовой отрасли: когнитивные технологии и операционная эффективность»: Садовническая наб., д.77, ст.1, БЦ «Аврора».

Организаторами семинара является Национальный нефтегазовый форум и EY. Подробную информацию о программе мероприятия и условиях участия можно узнать по телефону +7 (495) 640-34-64, направив письмо по адресу mail@egsforum.ru, или на сайте организатора: www.oilandgasforum.ru.