«ВЭБ.РФ намерен разработать практическое руководство для инфраструктурного рынка по оценке проектов на предмет их соответствия принципам инвестиций в качественную инфраструктуру. Внедрение подобной оценки позволит проводить качественную всестороннюю оценку устойчивости проектов, выявление рисков и «слабых» сторон в их реализации. Полученные результаты и знания о проекте будут интегрированы в полноценную качественную систему комплексного управления проектами», - заявила заместитель Председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская на сессии Гайдаровского форума: «Ответственное поведение институтов развития».

В настоящее время проблема для органов власти и инвесторов заключается в отсутствии единого подхода, стандартного инструментария и набора документов для оценки устойчивости, и механизма ее интеграции в процесс принятия решений о реализации проекта. У большинства крупнейших мировых институциональных инвесторов анализ факторов качественных инвестиций и оценка нефинансовых рисков встроены в процедуру оценки любого проекта, рассматриваемого для вложений.

Как подчеркнула зампред ВЭБ.РФ,

«принципы качественной инфраструктуры – это комплексный подход к оценке проекта, охватывающий практически все этапы и направления его подготовки и реализации. При этом понятие качественной инфраструктуры шире чем «зеленые» проекты или соблюдение экологических и социальных стандартов». «Наша цель состоит в «привитии» этих принципов всему рынку, изменению восприятия к ним, и как следствие, появлению и реализации большего количества качественных инфраструктурных проектов», - отметила она.

ВЭБ.РФ как агент Правительства РФ по поручению Минфина России активно включился в деятельность Рабочей группы по инфраструктуре «G20».

Определены следующие принципы инвестиций в качественную инфраструктуру:

повышение положительного влияния инфраструктуры на достижение целей устойчивого роста и развития;

повышение экономической эффективности инфраструктурных проектов на протяжении всего жизненного цикла;

интеграция экологических и климатических аспектов в инфраструктурные инвестиционные проекты;

повышение устойчивости к природным катастрофам, чрезвычайным происшествиям и прочим рискам;

интеграция социальных аспектов в инфраструктурные инвестиционные проекты;

повышение качества управления инфраструктурой.

Эти принципы неразрывно связаны с концепцией ответственного ведения бизнеса и целями устойчивого развития. Отдельные цифровые сервисы, которые позволят проводить оценку и сравнение проектов, в том числе по нефинансовым рискам и критериям устойчивости, будут внедрены на платформе РОСИНФРА. Таким образом, ВЭБ.РФ обеспечит участников российского инфраструктурного рынка максимально открытой и детальной информацией о качестве проектов и соблюдении принципов ответственного поведения.