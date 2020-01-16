V Международная конференция "АРКТИКА-2020"

19-20 февраля 2020 года в Торгово-промышленной палате РФ (г. Москва) состоится V Международная Конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Арктика-2020). Конференция «Арктика-2020» проводится компанией «Системный Консалтинг» и журналом «Региональная энергетика и энергосбережение» совместно с ТПП РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) при поддержке Минвостокразвития России.

Мероприятие традиционно привлекает повышенный интерес представителей профильных министерств и ведомств, крупнейших российских и зарубежных нефтегазодобывающих и сервисных компаний, производителей оборудования и техники, ведущих научно-исследовательских центров и средств массовой информации, заинтересованных в вопросах добычи, разработки месторождений, в том числе в Арктической зоне.



Более 400 человек примут участие в работе Конференции в 2020 году, включая специалистов из разных регионов России, а также из Польши, Турции, Китая, Южной Кореи, Азербайджана, Австрии. Мероприятие будут освещать около 100 представителей ведущих федеральных и отраслевых СМИ.



Международная Конференция посвящена актуальным вопросам освоения минерально-сырьевого потенциала Арктической зоны, роли Арктики в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, международного сотрудничества, энергетической безопасности регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, цифровизации экономики ЕАЭС, применению робототехнических и беспилотных технологий в Арктике, социальной ответственности по созданию достойных условий труда и жизнедеятельности на Севере и Дальнем Востоке.



В Конференции традиционно принимают участие представители профильных министерств и ведомств, а также организаций: «Газпром нефть», Госкорпорация «Росатом», «Роснефть», АО Концерн «Созвездие», «Киэргэ», Всемирный фонд дикой природы WWF, АО «Вертолеты России», ООО «НПП «ИТЭС», ООО «ЮВС-ЮРИОН», АО «Меридиан», АО «РКЦ «Прогресс», ФГУП «Росморпорт», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ЗАО «НПЦ «Аквамарин», Российская ассоциация ветроиндустрии, Группа компаний «Хевел», ООО «Газпром геологоразведка», ЗАО «Объединенные консультанты ФДП», АО «ЦС «Звездочка», АО «Северное речное пароходство», АО «ЭНИН», ЗАО «ЗЕТО», АО «Газпромбанк», АО «ТЭМБР-БАНК», АО «НИКИЭТ» и многие другие.

Предложения участников объединят в резолюцию, которую утвердят по итогам Конференции. Итоговая резолюция будет направлена в профильные министерства и ведомства, а также заинтересованным структурам и организациям.

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

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