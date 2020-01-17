В Госкорпорации «Росатом» состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

В ходе встречи был обсужден ход реализации проекта по созданию и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске. В конце прошлого года был подписан договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ по проекту создания Центра с АО «ГСПИ» (входит в контур управления Росатома), уже имеющим положительный опыт реализации подобных проектов. Планируется, что до конца апреля 2020 года будет разработан раздел проектной документации для прохождения экологической экспертизы, а так же получены результаты инженерных изысканий. Стороны выразили уверенность, что до конца года будет получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, и можно будет приступить к выполнению строительно-монтажных работ. Алексей Лихачев и Игорь Кобзев подтвердили, что в соответствии с планом работ Центр будет введен в эксплуатацию в июне 2022 года.

Вторым направлением сотрудничества Росатома с Иркутской областью является ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде в регионе. Предприятие ООО «Усольехимпром» с 1937 по 2012 года специализировалось на производстве химической продукции (карбида кальция, хлора и его производных). На территории в 610 гектаров располагается более 200 промышленных объектов, загрязненных опасными химическими веществами, в том числе ртутью (накоплено не менее 632 тонн). Отходы неорганизованно хранятся на территории, закачаны в скважины в непосредственной близости от Ангары, что создает угрозу экосистеме Байкальской природной территории и несет риск возникновения экологической катастрофы. Игорь Кобзев сообщил, что, учитывая огромный опыт и компетенции специалистов Росатома в сфере обращения с промышленными отходами, для реализации данного проекта может быть использован механизм определения единственного исполнителя работ. Кроме того, потребуется проведение комплексного обследования территории ООО «Усольехимпром» и разработка единого проекта рекультивации данной территории. Алексей Лихачев подтвердил, что специализированные компании Росатома способны оказать помощь региону при рекультивации данной территории.

На территории Иркутской области в Ангарске расположено АО «АЭХК», крупное обогатительное производство Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». На базе предприятия планируется создание Индустриального парка. В рамках реализации проекта разработана дорожная карта. Стороны обсудили ближайшие шаги, с целью запуска проекта. Было отмечено, что в ближайшее время необходимо назначить региональную управляющую компанию парка в лице АО «Корпорация развития Иркутской области», осуществить передачу разработанных материалов и выделенных земельных участков в собственность Иркутской области с целью создания индустриального парка и проведение работы по сопровождению заявка региона для получения соответствующего федерального финансирования.