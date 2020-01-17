В Северодвинске строятся социальные дома

Муниципальные контракты на проектирование и строительство двух многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья заключены в 2019 году с ООО «СтройЦентр». Подрядчик уже вышел на площадки.

Об этом сообщил начальник управления градостроительства и земельных отношений администрации Северодвинска Антон Кириллов.

- Согласно подписанным муниципальным контрактам, в 2019 году ООО «СтройЦентр» выполнил проектирование двух многоквартирных домов, - напомнил он.

В квартале 018 (вместо снесённого дома № 9 на улице Республиканской) будет возведён трёхэтажный дом. В настоящее время подрядчик занят подготовительными работами для формирования котлована под забивку свай.

В новостройке будет 32 квартиры, а площадь жилья составит 1,8 тысячи квадратных метра.

На эти цели направлено 88 миллионов 922 тысячи рублей, из которых 69 миллионов 825 тысяч рублей - средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, региональный бюджет добавил 1 миллион 425 тысяч рублей, а местный - 17 миллионов 672 тысячи рублей.

В квартале 014 в районе домов № 40 и 42 на улице Индустриальной должен появиться кирпичный дом переменной этажности (четыре - пять этажей) за 208 миллионов 679 тысяч рублей. Доля Фонда составила 170 миллионов 192 тысячи рублей, из областного бюджета перечислено 3 миллиона 473 тысячи рублей, а в местном бюджете предусмотрена сумма в 35 миллионов 14 тысяч рублей.

В этом доме разместятся 82 квартиры, а площадь жилых помещений составит 4,2 тысячи квадратных метра. На объекте уже приступили к формированию свайного фундамента.

Добавим, что программа федерального Фонда содействия развитию ЖКХ рассчитана на 2019 - 2025 годы. В городе корабелов за это время нужно переселить в новые квартиры жителей 78 домов, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

Напомним, что по программе переселения в конце 2019 года «СтройЦентр» построил и ввёл в эксплуатацию пятиэтажный дом № 16 на улице Советской. В нём 66 квартир, площадь которых составляет более 4 тысяч квадратных метров.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)