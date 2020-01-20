20 января генеральный директор Госкорпорации «Росатом» с рабочим визитом побывал на действующей АЭС «Тяньвань» (провинция Цзянсу, КНР). Тяньваньская станция построена совместными усилиями России и Китая, сегодня на станции успешно работают четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1000.

В рамках визита на станцию Алексей Лихачев встретился с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянем. Вместе они приняли участие в церемонии подписания протокола окончательной приемки ядерного острова блока № 3 АЭС «Тяньвань». Подписанный документ подтверждает передачу китайскому заказчику ядерного острова блока в постоянную эксплуатацию. От российской стороны протокол подписал Алексей Банник, вице-президент АО ИК «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») по проектам в Китае, от китайской стороны – Чжан И, заместитель генерального директора Цзянсунской ядерной энергетической компании (Jiangsu Nuclear Power Corporation). Сегодня все четыре блока работают стабильно на уровне номинальной контрактной мощности, устойчиво демонстрируют одни из лучших показателей в атомной отрасли Китая и мира.

Алексей Лихачев напомнил, что энергоблоки № 3 и № 4 были введены в коммерческую эксплуатацию в рекордно короткие сроки с опережением графика. «Тяньваньская АЭС – яркий пример высочайшего мастерства российских и китайских атомщиков, лучшее подтверждение синергии личного и профессионального вклада каждого сотрудника», – отметил он.

Алексей Лихачев и Чжан Кэцзянь также посетили площадку, выделенную под строительство новых энергоблоков №7 и №8, которые будут оснащены реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения «3+». На данный момент площадка принципиально готова. Стороны выразили надежду, что первый бетон энергоблока № 7 будет залит в декабре 2020 года с опережением графика на пять месяцев.

АЭС «Тяньвань» – крупнейший объект экономического сотрудничества России и Китая. На данный момент станция состоит из 4-х энергоблоков, оснащенных российскими реакторами ВВЭР-1000. Энергоблоки Тяньваньской АЭС № 1 и № 2 были запущены в гарантийную эксплуатацию в 2007 г. Блоки №3 и №4 были введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. На станции внедрена четырехканальная структура систем безопасности, применяется комбинация активных и пассивных устройств защиты, действует цифровая система контроля и управления (СКУ). Здание реактора укрыто двойной оболочкой, способной выдержать землетрясения, взрывы и другие природные катаклизмы. Под корпусом реактора установлена «ловушка расплава», которая является дополнительным барьером безопасности.

8 июня 2018 года в ходе государственного визита В.В. Путина в Китай в Пекине был подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань» с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению «3+». 7 марта 2019 года в Пекине состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 станции. В соответствии с документом российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.