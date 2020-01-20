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Российская "Ренова" хочет строить гелиостанции в Узбекистане

Российская Ренова хочет строить гелиостанции в Узбекистане

20 января 2020, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: СЭС, РЕНОВА, УЗБЕКИСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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СЭС, Ренова, Узбекистан

Группа компаний "Ренова" проявляет интерес к участию в тендерах на строительство солнечных электростанций, а также производству солнечных панелей в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с председателем совета директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом. На встрече были обсуждены потенциальные возможности сотрудничества.

"Российская сторона выразила заинтересованность в проводимых тендерах на строительство солнечных электростанций", — говорится в публикации.

Руководство "Реновы" также предложило проект организации совместного производства солнечных панелей в Узбекистане с возможностью их дальнейшего использования на гелиостанциях, которые планируется построить в республике.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности сотрудничества в создании национального нефтегазового центра в Узбекистане, повышения эффективности разработки углеводородов на основе платформы "Цифровое месторождение", а также поставок генерирующего оборудования.

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