Иркутская дирекция по строительству федерального автономного учреждения «РосКапСтрой», осуществляющая контроль над ходом восстановления Иркутской области после паводков, сообщает, что в конце 2019 года завершены в полном объеме работы по капитальному ремонту школы № 2 в поселке Октябрьский Чунского района, школ № 2 и №10 в Нижнеудинске. В начале года открылась после капремонта Шумская школа в Нижнеудинском районе.

- Образовательный процесс в Октябрьской школе начался 1 сентября, однако часть работ продолжалась вплоть до нового года в связи с большим объемом повреждений. В школе, помимо восстановления разрушенного, появилась система вентиляции в столовой и спортзале, которой никогда не было, новый гардероб, новые входные группы и ограждение. Также закуплено современное оборудование, мебель. Школа стала современной, мы очень рады и благодарны Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительству Иркутской области, подрядчикам за все приложенные усилия, - говорит глава поселка Октябрьский Игорь Байков.

Также в конце прошлого года сданы в эксплуатацию четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта из десяти запланированных. Сданы в эксплуатацию три пострадавших спортивных объекта. Ряд объектов восстанавливается, ведутся ремонтные и строительные работы.

Всего на территориях, пострадавших от паводков, повреждено 133 социальных объекта, по 90 из которых работы начаты, по 28 – завершены.