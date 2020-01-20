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В Москве обсудят систему снабжения и закупок в электроэнергетике

В Москве обсудят систему снабжения и закупок в электроэнергетике

20 января 2020, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2020
Отрасль: Электроэнергетика 

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20 февраля 2020 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental открывается ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2020).

В обсуждениях примут участие: Россети, Интер РАО, Интер РАО-Центр управления закупками, РусГидро, Газпром энергохолдинг, Концерн Росэнергоатом, Юнипро, Фортум, Квадра, а также представители Минэнерго, Минпромторга и СО ЕЭС. Кроме того, в мероприятии заинтересованы крупнейшие производители электроэнергетического оборудования: ВАРК, Подольсккабель, Холдинг Кабельный Альянс, ЭЛСИБ и многие другие.

Во второй сессии конференции состоится секция: «Система снабжения и закупок в электроэнергетике: текущее состояние и перспективы». Основные вопросы секции:

  • Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам
  • Практика закупок и актуальные требования 223-ФЗ
  • Практические вопросы, связанные с участием поставщиков в закупках
  • Типичные ошибки при формировании заявки на участие в закупке. Особенности формирования заявки
  • Финансовая экспертиза поставщика
  • Программы поддержки и развития поставщиков

На конференции состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике». Каждый участник получает карту в подарок. На настенной карте имеется информация об инвестициях в объекты электроэнергетики и планах по их модернизации.

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители отраслевого оборудования в следующих номинациях:

  • Паровые турбины
  • Газовые турбины
  • Гидротурбины
  • Турбогенераторы
  • Гидрогенераторы
  • Котельное оборудование
  • Реакторы
  • Трансформаторы
  • Высоковольтное оборудование
  • Трубопроводная арматура
  • Насосно-компрессорное оборудование
  • КИП и автоматика
  • Кабельно-проводниковая продукция
  • Опоры ЛЭП

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