20 февраля 2020 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental открывается ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2020).

В обсуждениях примут участие: Россети, Интер РАО, Интер РАО-Центр управления закупками, РусГидро, Газпром энергохолдинг, Концерн Росэнергоатом, Юнипро, Фортум, Квадра, а также представители Минэнерго, Минпромторга и СО ЕЭС. Кроме того, в мероприятии заинтересованы крупнейшие производители электроэнергетического оборудования: ВАРК, Подольсккабель, Холдинг Кабельный Альянс, ЭЛСИБ и многие другие.

Во второй сессии конференции состоится секция: «Система снабжения и закупок в электроэнергетике: текущее состояние и перспективы». Основные вопросы секции:

Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам

Практика закупок и актуальные требования 223-ФЗ

Практические вопросы, связанные с участием поставщиков в закупках

Типичные ошибки при формировании заявки на участие в закупке. Особенности формирования заявки

Финансовая экспертиза поставщика

Программы поддержки и развития поставщиков

На конференции состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике». Каждый участник получает карту в подарок. На настенной карте имеется информация об инвестициях в объекты электроэнергетики и планах по их модернизации.

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители отраслевого оборудования в следующих номинациях:

Паровые турбины

Газовые турбины

Гидротурбины

Турбогенераторы

Гидрогенераторы

Котельное оборудование

Реакторы

Трансформаторы

Высоковольтное оборудование

Трубопроводная арматура

Насосно-компрессорное оборудование

КИП и автоматика

Кабельно-проводниковая продукция

Опоры ЛЭП

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