В дома первой очереди ЖК "Филатов Луг" подвели электричество

Первую очередь жилого комплекса «Филатов Луг» подключили к электросетям, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Для ЖК выделили 3 МВт мощности. Энергетики возвели распределительную подстанцию 10 кВ и две питающие кабельные линии 10 кВ длиной 10 км. Источником питания стала подстанция 220 кВ «Говорово»», – сказал Владимир Жидкин.

Директор филиала «Новая Москва» компании «Россети Московский регион» Вадим Шомесов отметил, что высокий спрос на электрическую мощность сохраняется в связи с активным развитием новых территорий.

«В этом году подключим к сетям более пяти крупных жилых застроек. Мы учитываем планы развития Новой Москвы, чтобы эффективно распределить нагрузки на сети и обеспечить выдачу мощности», – сказал Вадим Шомесов.

Помимо этого, увеличения поставки электроэнергии потребуют новые промышленные объекты, а также объекты инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры, метро.

«Сейчас мощность всех действующих подстанций в Троицком и Новомосковском округах превышает 1,4 тыс. мегаватт-ампер. С вводом подстанции «Хованская» в поселении Сосенское мощностью 700 мегаватт-ампер эта цифра увеличится почти на 50%, что обеспечит резерв на ближайшие 15-20 лет», – подчеркнул Жидкин.

Он добавил, что Стройкомплекс по поручению мэра Сергея Собянина уделяет большое внимание развитию инженерной инфраструктуры ТиНАО.