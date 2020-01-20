В дома первой очереди ЖК "Филатов Луг" подвели электричество

РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
20 января 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Первую очередь жилого комплекса «Филатов Луг» подключили к электросетям, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
«Для ЖК выделили 3 МВт мощности. Энергетики возвели распределительную подстанцию 10 кВ и две питающие кабельные линии 10 кВ длиной 10 км. Источником питания стала подстанция 220 кВ «Говорово»», – сказал Владимир Жидкин.
Директор филиала «Новая Москва» компании «Россети Московский регион» Вадим Шомесов отметил, что высокий спрос на электрическую мощность сохраняется в связи с активным развитием новых территорий.
«В этом году подключим к сетям более пяти крупных жилых застроек. Мы учитываем планы развития Новой Москвы, чтобы эффективно распределить нагрузки на сети и обеспечить выдачу мощности», – сказал Вадим Шомесов.
Помимо этого, увеличения поставки электроэнергии потребуют новые промышленные объекты, а также объекты инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры, метро.
«Сейчас мощность всех действующих подстанций в Троицком и Новомосковском округах превышает 1,4 тыс. мегаватт-ампер. С вводом подстанции «Хованская» в поселении Сосенское мощностью 700 мегаватт-ампер эта цифра увеличится почти на 50%, что обеспечит резерв на ближайшие 15-20 лет», – подчеркнул Жидкин.
Он добавил, что Стройкомплекс по поручению мэра Сергея Собянина уделяет большое внимание развитию инженерной инфраструктуры ТиНАО.
«На ее создание с 2012 по 2023 год из бюджета города поступит более 25 млрд рублей. К 2035 году объемы электроснабжения вырастут в четыре раза», – заключил Жидкин.
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