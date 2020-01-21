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ТехноНиколь в 2020г планирует вложить 37 млн руб. в развитие завода в Ростовской области

Корпорация "ТехноНиколь" (Москва) в 2020 году планирует инвестировать в развитие производства на заводе каменной ваты в Ростовской области 37 млн рублей, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона (АИР) со ссылкой на генерального директора АИР Игоря Буракова.

"В 2019 году "ТехноНиколь" сделала очередные инвестиции в свой донской завод, вложив почти 60 млн рублей в модернизацию оборудования, складские мощности, экологическую безопасность производства. В 2020 году компания планирует инвестировать в завод каменной ваты в Ростовской области еще 37 млн рублей, будет и дальше расширять линейку выпускаемой продукции", - сказал Бураков.

По словам директора ростовского предприятия - "Завода Техно" - Вячеслава Абакунова, в текущем году инвестиции будут направлены на обновление оборудования, улучшение клиентского сервиса, а также на повышение пожарной безопасности, охрану труда.

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Компания: Interfax

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