Корпорация "ТехноНиколь" (Москва) в 2020 году планирует инвестировать в развитие производства на заводе каменной ваты в Ростовской области 37 млн рублей, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона (АИР) со ссылкой на генерального директора АИР Игоря Буракова.

"В 2019 году "ТехноНиколь" сделала очередные инвестиции в свой донской завод, вложив почти 60 млн рублей в модернизацию оборудования, складские мощности, экологическую безопасность производства. В 2020 году компания планирует инвестировать в завод каменной ваты в Ростовской области еще 37 млн рублей, будет и дальше расширять линейку выпускаемой продукции", - сказал Бураков.

По словам директора ростовского предприятия - "Завода Техно" - Вячеслава Абакунова, в текущем году инвестиции будут направлены на обновление оборудования, улучшение клиентского сервиса, а также на повышение пожарной безопасности, охрану труда.