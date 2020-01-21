Девелопер MR Group может застроить промзону на Волоколамском шоссе. Компания построит почти 600 тыс. кв. м недвижимости, из них 466,5 тыс. «квадратов» займет жилье, все остальное — инфраструктура. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с компанией.



Жилой квартал на Волоколамском шоссе станет крупнейшим для компании MR Group. По оценкам экспертов, инвестиции в строительство квартала составят от 30 млрд до 55 млрд руб. Ожидается, что средняя цена за 1 кв. м в готовых квартирах будет 190–200 тыс. руб. Права на площадку на севере Москвы принадлежат АО «ТПУ «Лесопарковая», пишут «Ведомости».

Основное преимущество нового комплекса MR Group в том, что квартал расположится у воды. В рамках проекта планируется создать собственную набережную, спортивную и социальную инфраструктуру, говорится в публикации.



Рядом c площадкой MR Group возводится ряд жилых комплексов: «Город на реке Тушино-2018» (девелопер — структура совладельца «Лукойла» Леонида Федуна), «Движение Тушино» (ФСК), Alia (Vi Holding), Level Стрешнево (Level Group). В этом году планируется строительство комплекса Holland Park (группа ПИК). В представленных проектах есть квартиры и апартаменты разных планировок и бюджетов, которые могут составить конкуренцию проекту девелопера на Волоколамском шоссе, считают эксперты.



MR Group стал участником программы реновации пятиэтажек в Москве. Компания построит на юго-западе столицы новый жилой комплекс общей площадью почти 100 тыс. кв. м. Половину этих площадей может получить Москва в обмен на новые стройплощадки или увеличение плотности в ряде проектов застройщика.

Фото: Альберт Гарнелис/ТАСС