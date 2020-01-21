В 2020 году на мероприятия ремонтной программы Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) будет направлено 862 млн рублей.

Энергетикам предстоит провести капитальный ремонт на участках ВЛ всех классов напряжения по всей зоне деятельности ЗЭС: в Мирнинском, Ленском, Олёкминском районах и Вилюйской группе улусов.

На высоковольтных линиях напряжением 220 кВ «КВГЭС – Айхал», «Айхал – ГПП 6» будет произведена замена опор и их укрепление. На части двух линий «КВГЭС – Айхал», исполненной в металле, запланирована выправка опор. На Л-208 «КВГЭС – Айхал», Л-241 «Районная – Сунтар» планируется выправка промежуточных опор. Мульчером предстоит расчистить 201 га просек ЛЭП.

На 28 магистральных воздушных линиях напряжением 110 кВ будет выполнена замена П-образных и АП-образных опор. В плане – расчистка 1465,9 га просек под линиями. Основной объем ремонтных работ по магистральным воздушным линиям электропередачи планируется завершить в апреле 2020 года.

Существенный объем работы ожидается на ВЛ 35 кВ - замена всех видов опор предстоит на 48 линиях. Серьезное внимание энергетики уделят состоянию распределительных сетей 0,4/10 кВ. Запланирован большой объем работ по всем районам с заменой «голого» провода на СИП общей протяженностью 205 километров.

В настоящее время энергетики проводят профилактические работы на линиях: удаляют гололедно-изморозевые отложения на проводах, образовавшиеся из-за перепадов температуры воздуха. Такие образования могут стать причиной отключений линий, питающих населенные пункты. На время проведения работ вводится ограничение электроснабжения потребителей, все они согласовываются с администрациями муниципальных образований.

С 20 января после установления максимальной грузоподъемности (до 30 тонн) на ледовых переправах начались перевозки энерголеса из города Ленска. С приходом первых машин с грузом энергетики приступят к бурению скважин и установке свай под опоры, сборке опор и их установке.