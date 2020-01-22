В среду, 22 января, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое России, на котором обозначил ключевые задачи, стоящие перед ведомством.

«На встрече с Президентом и председателем Правительства поставлена конкретная задача внести кардинальные изменения, чтобы строительная отрасль стала одним из основных драйверов развития страны. Мы должны составить планы работы по национальным проектам и подготовить все необходимые решения, которые выведут отрасль на новый уровень и будут давать результат каждый год», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер обозначил первоочерёдные направления работы на ближайшее время.

«Среди задач – проработка нормативной базы и освобождение стройки от излишних ограничений, кардинальное изменение подхода к ценообразованию. Кроме того, существует серьезный вопрос по аварийному жилью и капремонту – необходимо еще раз оценить ситуацию и поднять вопрос увеличения объема финансирования капитального ремонта», – отметил Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя Правительства России отдельно подчеркнул важность поддержания высоких объемов строительства жилья и решения вопросов дольщиков в стране.

«В ситуации по вводу жилья надо оценить, как в реальности выйти на показатель в 120 миллионов квадратных метров жилья. Важнейшая задача для нас – преломить тренд падения объемов ввода недвижимости, вкладываться в инфраструктуру. И есть очень серьезный вопрос дольщиков. Мы приняли важные решения, перешли на проектное финансирование, но сложности все равно есть. Необходима отдельная, более жесткая программа работы с обманутыми дольщиками», – резюмировал вице-премьер.

Владимир Якушев поздравил Марата Хуснуллина с назначением на должность заместителя председателя Правительства Российской Федерации. Министр сообщил, что обозначенные вице-премьером задачи являются приоритетными направлениями работы Министерства. Конкретный план действий Минстрой представит в кратчайшие сроки, уточнил министр.

Глава Минстроя отметил, что для достижения целей, поставленных в национальном проекте «Жилье и городская среда», необходим комплексный подход, на первый план выходит строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья, реализация программы индивидуального жилищного строительства – документ подготовлен и направлен в правительство.