На химико-металлургическом заводе Сибирского химического комбината (АО «СХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершены приемочные испытания с приемкой результатов разработки экспериментальных тепловыделяющих сборок (ЭТВС-22, ЭТВС-23, ЭТВС-24) со смешанным нитридным уран-плутониевым топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах.

В состав приемочной комиссии под председательством главного эксперта АО «ВНИИНМ» Алексея Глушенкова вошли представители проектного направления «Прорыв», АО «ТВЭЛ», АО «ОКБМ Африкантов», АО «НИКИЭТ», АО «ВПО «Зарубежатомэнергострой» и АО «СХК». Во время проведения контрольных операций эксперты проверяли качественные и количественные характеристики топлива: качество сварных соединений и сборочных конструкций, отсутствие поверхностного радиоактивного и механического загрязнения, соответствие рабочей конструкторской документации.

Экспериментальное ядерное топливо изготовлено по технологии, максимально приближенной к промышленной, которая будет использоваться на модуле фабрикации/рефабрикации опытно-демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв». В каждую топливную сборку установлено по четыре твэла, укомплектованных таблетками с фаской. Необходимая для изготовления твэлов рабочая конструкторская документация впервые была разработана в АО «СХК».

Комиссия удостоверилась, что экспериментальные тепловыделяющие сборки, созданные на Сибирском химическом комбинате, выдержали приемочные испытания. Сборки с ядерным топливом полностью соответствуют требованиям технической и конструкторской документации.

Реакторные испытания экспериментальных тепловыделяющих сборок являются продолжением ранее начатых работ по испытаниям экспериментальных ТВС с прототипами твэлов БРЕСТ-ОД-300 в реакторе БН-600. Топливо будет отгружено на Белоярскую АЭС в I квартале 2020 года.

Источник: Отдел по связям с общественностью АО «СХК»