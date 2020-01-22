Энергетики компании «Россети Московский регион» выдали 620 кВт мощности для станции МЦД-2 «Остафьево», которая откроется для пассажиров в текущем квартале.

Для энергоснабжения строительства и ввода новой станции энергетики компании возвели блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 630 кВА и проложили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2,8 км.

Смонтированное оборудование отвечает современным техническим требованиям и обеспечивает высокий уровень надежности энергоснабжения станции МЦД. Объект запитан по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет подано по резервной, не допуская сбоев в работе станции. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Красногорка».

«Строительно-монтажные работы энергообъектов выполнены в максимально сжатые сроки и с высоким качеством, чтобы все работы, связанные со строительством новой станции в составе МЦД, могли быть завершены в срок», - отметил директор филиала «Новая Москва» Вадим Шомесов.

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах технологического присоединения и подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании, а также по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 700-40-70.

Станция «Остафьево» расположена между остановочными пунктами «Щербинка» и «Силикатная». «Остафьево» будет включать две пассажирские платформы, а также конкорс, в котором расположатся зал с турникетами и кассами, эскалаторы и места для маломобильных пассажиров. С открытием новой станции в составе МЦД существенно улучшится транспортная доступность Новомосковского округа.