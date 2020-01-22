Старая линия длиной 18 километров была построена в горном селе 55 лет назад. В 2019 году «Россети Северный Кавказ» включили этот участок в инвестиционную программу по технологическому присоединению для выдачи мощности строящейся в Верхней Балкарии малой гидроэлектростанции (МГЭС) и присоединения ее к подстанции «Кашхатау» филиала «Каббалкэнерго».

Специалисты учли физический износ линий и возросшее потребление ресурса, связанное в том числе с развитием туристических объектов в старинном селе Кабардино-Балкарии.



На время проведения работ компания «Россети Северный Кавказ» мобилизовала в село 5 генераторов общей мощностью 500 кВ для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов – школ, детских садов и пунктов почтовой связи. Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключениями электроснабжения, так как именно сейчас проходят мероприятия, которые невозможно осуществлять под напряжением.



Все указанные работы планируется завершить в январе. Переустройство линии не только повысит надежность электроснабжения, но и даст возможность дальнейшего экономического развития горного села. Кроме того, будет полностью обеспечена возможность технологического присоединения новых мощностей.