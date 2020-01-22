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"Россети Северный Кавказ" завершают переустройство 55-летней линии электропередачи в Верхней Балкарии КБР

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ, Каббалкэнерго

Старая линия длиной 18 километров была построена в горном селе 55 лет назад. В 2019 году «Россети Северный Кавказ» включили этот участок в инвестиционную программу по технологическому присоединению для выдачи мощности строящейся в Верхней Балкарии малой гидроэлектростанции (МГЭС) и присоединения ее к подстанции «Кашхатау» филиала «Каббалкэнерго». 

Специалисты учли физический  износ линий и возросшее потребление ресурса, связанное в том числе с развитием туристических объектов в старинном селе Кабардино-Балкарии.

На время проведения работ компания «Россети Северный Кавказ» мобилизовала в село 5 генераторов общей мощностью 500 кВ для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов – школ, детских садов и пунктов почтовой связи. Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключениями электроснабжения, так как именно сейчас проходят мероприятия, которые невозможно осуществлять под напряжением.

Все указанные работы планируется завершить в январе. Переустройство линии не только повысит надежность электроснабжения, но и даст возможность дальнейшего экономического развития горного села. Кроме того, будет полностью обеспечена возможность технологического присоединения новых мощностей.

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Компания: Россети Северный Кавказ

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