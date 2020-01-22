В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, генеральный директор АО «ТМХ» Кирилл Липа, генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

В рамках презентации было подписано соглашение о сотрудничестве между 2050.ЛАБ и НИТУ «МИСиС» по реализации опытно-конструкторских работ для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Документ подразумевает совместное проведение инженерных работ по созданию инновационных продуктов, в том числе транспортного машиностроения, проведение экспертизы технических решений и исследований и др.

Открытие Национального центра промышленного дизайна и инноваций «Лаборатория 2050» на базе Центра прототипирования высокой сложности НИТУ МИСиС – важное событие для российской промышленности. Этот проект поможет взаимодействовать с отраслями, делать российскую продукцию конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешних рынках. С 2013 года Минпромторг России совместно с Минобранауки России реализует программу создания и развития инжиниринговых центров на базе организаций высшего образования. Центр прототипирования высокой сложности НИТУ МИССиС, признанный победителем первой очереди конкурсного отбора, – один из ключевых. В общей сложности в него было вложено 877 млн рублей – это позволили подготовить помещения и оснастить центр самым современным производственным оборудованием

- отметил Денис Мантуров.

2050.ЛАБ будет заниматься реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ.

Производственные мощности 2050.ЛАБ расположены на универсальной современной высокотехнологичной площадке - Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».

Перед дизайнерами, инженерами, конструкторами и технологами 2050.ЛАБ, обладающими широкой экспертизой и опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы, стоит задача интегрировать современные мировые тренды промышленного дизайна в реальную практику российской промышленности.

Сотрудники Центра займутся разработками в сфере индустриального дизайна промышленных изделий и объектов, а также прототипированием высокой сложности. В лаборатории будет проводиться поиск, опытное применение и внедрение в производство инновационных материалов, адаптация разработок к требованиям действующих отраслевых стандартов. Также специалисты 2050.ЛАБ будут проводить переобучение и повышение квалификации конструкторов и дизайнеров на производственных площадках компаний-партнеров.

С продукцией транспортного машиностроения ежедневно так или иначе взаимодействуют миллионы людей – пассажиров, работников транспорта и просто граждан, живущих неподалеку от транспортных артерий. Мы считаем очень важным, чтобы современная рельсовая техника была не только комфортабельной и экономически эффективной, но и узнаваемой, соответствуя при этом самым высоким эстетическим стандартам

- сказал генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

По словам руководителя холдинга, национальный центр дизайна будет привлечен к разработке и внедрению нового ДНК бренда ТМХ – набора узнаваемых признаков, объединяющих всю выпускаемую компанией продукцию. Кирилл Липа выразил надежду, что высокая квалификация промышленных дизайнеров и новейшее оборудование центра позволят создавать неординарные и высокотехнологичные решения.

Генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская рассказала о задачах Центра, компетенциях команды, а также о реализованных и перспективных проектах. В частности, о концепт-дизайне маневрового гибридного локомотива ТЭМ5Х, который был представлен в рамках крупнейшего международного железнодорожного салона «PRO//Движение. Экспо» в 2019 году.

Современный мир постоянно и очень быстро меняется. Это серьезный вызов для промышленности, так как от нее требуется сокращение времени разработки продукта, быстрое прототипирование и тестирование изделий.Поэтому в условиях жесткой конкуренции уникальный дизайн продукта становится не менее важным преимуществом, чем применяемые технологии. Концепт ТЭМ5Х - это уникальный сплав технологий и эстетики в одном эргономичном решении. Продуманный дизайн тепловоза позволяет подчеркнуть достоинства, привлечь внимание, показать всю суть машины

- подчеркнула она.

Центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС», на базе которого будет действовать Национальный центр промышленного дизайна и инноваций, – это универсальная, высокотехнологичная площадка полного цикла. Здесь ученые и инженеры университета реализуют уникальные проекты – от идеи и моделирования до создания сложных прототипов из инновационных материалов, готовых к промышленному внедрению. Сочетание фундаментальной науки и передовых технологий позволяет университету совместно со стратегическими партнерами, одним из которых является АО «Трансмашхолдинг», создавать прорывные разработки, готовить профессиональные кадры для экономики знаний

- отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Шеф-дизайнер 2050.ЛАБ Владимир Пирожков, в свою очередь, заметил, что продукция промышленного производства в России традиционно отличается высоким качеством, и комплексный подход к ее созданию с учетом современных требований к эстетике и дизайну может стать значимым конкурентным преимуществом на международном уровне.

В нашей стране сложились признанные школы, способные на самом высоком уровне создавать самую разнообразную сложную технику: от военной до гражданской. Мы рассчитываем, что новый национальный центр сможет удовлетворить потребности и государства, и заказчиков, и конечных пользователей, а также внесет вклад в расширение экспорта высокотехнологичной продукции

- рассказал Владимир Пирожков.

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» создан в феврале 2019 года. Стратегическими партнерами компании являются АО «ТМХ», ООО «ЛокоТех», Группа Ctrl2GO, Autodesk.

2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления.

В 2019 году 2050.ЛАБ и Autodesk договорились о создании Центра компетенций по развитию и внедрению инноваций в сфере промышленного дизайна, подготовке отраслевых стандартов и локальных регламентов. Кроме того, Autodesk примет участие в создании на базе 2050.ЛАБ сертифицированного тренинг-центра для обучения сотрудников сторонних компаний.