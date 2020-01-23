Власти Новосибирска планируют построить семь станций метро

Мэрия Новосибирска запланировала строительство семи станций метро в актуализированном генеральном плане города до 2030 года. «Заложено строительство шести станций метро. Мы понимаем, что это с серьезными капиталовложениями связано. Но станция "Спортивная" уже строится, заложено еще шесть станций»,— сказал журналистам вице-мэр Алексей Кондратьев (цитата по ТАСС).

Ранее городские власти заявляли о необходимости достройки Дзержинской линии и продлении Ленинской линии до площади Станиславского. По словам Алексея Кондратьева, на Дзержинской ветке запланировано строительство станций «Молодежная», «Гусинобродская» и «Автовокзал», на Ленинской — «Площадь Станиславского», «Троллейная» и «Северная».

Ранее руководство МУП «Новосибирский метрополитен» говорило, что продление Дзержинской линии на 3,5 км (проект предполагает строительство двух станций «Гусинобродская» и «Молодежная» с электродепо «Волочаевское») позволит увеличить пассажиропоток на этом направлении более чем на 20% — до 16-20 млн пассажиров в год. Инвестиции в достройку Дзержинской линии со строительством метродепо, по оценке властей, составят примерно 17 млрд руб. (на 2013 год вложения оценивались в 12,5 млрд руб.), инвестиции в продление Ленинской линии — 5,5 млрд руб.

По словам мэра Анатолия Локотя, в ближайшее время может быть снято вето, существующее на федеральном уровне, на поддержку метрополитена в крупных городах. Между тем, по данным «Парламентской газеты», министр транспорта России Евгений Дитрих выступил против того, чтобы финансировать метростроение в российских городах по линии ведомства.

«Метро — это огромные капиталоемкие проекты, которые не только с точки зрения строительства, но и дальнейшей эксплуатации требуют колоссальных ресурсов. Не раз говорил о том, что сегодня ни в одной из наших программ, если мы начнем финансировать метрополитены, никаких денег не хватит»,— сказал он 22 января на совместном заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту и комитета по транспорту и строительству.

Фото: © Евгений Курсков/ТАСС