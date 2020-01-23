В когалымском филиале компании «Россети Тюмень» реорганизована система оперативно-технологического управления. Энергетики перешли на одноуровневую систему взаимодействия, что значительно повышает оперативность передачи актуальных данных о состоянии энергосистемы. Такой алгоритм передачи рабочей информации между линейным и диспетчерским персоналом особенно актуален при ликвидации последствий технологических нарушений, где счет времени идет на минуты. Модернизация управленческого подхода выполнена в рамках реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

В структуру филиала «Когалымские электрические сети» входят два энергорайона. Прежде информация с подстанций в зоне ответственности Урьевского РЭС передавалась в районный диспетчерский пункт и только потом в оперативно-диспетчерскую службу. Сегодня сведения от персонала оперативно-выездных бригад и подстанций с места событий поступают напрямую в ОДС Когалымских электросетей. Централизация потоков информации позволяет значительно повысить скорость принятия решений диспетчерами как при технологических нарушениях, так и при проведении плановых переключений. Изменения, безусловно, укрепят надежность энергосистемы северо-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Реструктуризация оперативно-технологического управления позволила направить имеющийся человеческий потенциал филиала на приоритетные направления деятельности компании, два диспетчера Урьевского РЭС переведены в оперативно-диспетчерскую службу Когалыма. Предварительно специалисты прошли дополнительную трехмесячную профессиональную подготовку. В настоящее время завершается этап дублирования новых диспетчеров и уже в феврале вчерашние сотрудники районного диспетчерского пункта заступят на самостоятельные дежурства.