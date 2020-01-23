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23 января 2020, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
В когалымском филиале компании «Россети Тюмень» реорганизована система оперативно-технологического управления. Энергетики перешли на одноуровневую систему взаимодействия, что значительно повышает оперативность передачи актуальных данных о состоянии энергосистемы. Такой алгоритм передачи рабочей информации между линейным и диспетчерским персоналом особенно актуален при ликвидации последствий технологических нарушений, где счет времени идет на минуты. Модернизация управленческого подхода выполнена в рамках реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети».
В структуру филиала «Когалымские электрические сети» входят два энергорайона. Прежде информация с подстанций в зоне ответственности Урьевского РЭС передавалась в районный диспетчерский пункт и только потом в оперативно-диспетчерскую службу. Сегодня сведения от персонала оперативно-выездных бригад и подстанций с места событий поступают напрямую в ОДС Когалымских электросетей. Централизация потоков информации позволяет значительно повысить скорость принятия решений диспетчерами как при технологических нарушениях, так и при проведении плановых переключений. Изменения, безусловно, укрепят надежность энергосистемы северо-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Реструктуризация оперативно-технологического управления позволила направить имеющийся человеческий потенциал филиала на приоритетные направления деятельности компании, два диспетчера Урьевского РЭС переведены в оперативно-диспетчерскую службу Когалыма. Предварительно специалисты прошли дополнительную трехмесячную профессиональную подготовку. В настоящее время завершается этап дублирования новых диспетчеров и уже в феврале вчерашние сотрудники районного диспетчерского пункта заступят на самостоятельные дежурства.
«За короткое время была проделана большая работа по оптимизации системы оперативно-технологического управления. Благодаря реорганизации структурных подразделений мы повысили уровень оперативных руководителей, увеличили скорость, надежность и достоверность передачи информации. Сегодня информация двух районов филиала «Когалымские электрические сети» в полном объеме консолидируется в оперативно-диспетчерской службе. Это позволяет нам стать более мобильными и эффективными. Следующим шагом на пути развития ОТУ будет переход на дистанционное управление подстанциями. В ближайших планах – обвязка всех подстанций филиала ВОЛС, создание системы видеонаблюдения на каждом объекте, замена и дооснащение первичным оборудованием. Поэтапный перевод всех подстанций на управление из реорганизованного диспетчерского центра завершит модернизацию», – прокомментировал директор филиала Рашид Имакаев.
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